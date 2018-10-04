FİNANS

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, "Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok.Yumurta fiyatlarındaki artış da düşüş de arz-talep dengesine bağlı" dedi.

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

İSTANBUL, (DHA) - YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, "Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok.Yumurta fiyatlarındaki artış da düşüş de arz-talep dengesine bağlı" dedi.

Yumurta üretiminin maliyet artışlarına rağmen her ay yüzde 1-2 oranında arttığını söyleyen Pala, "Türkiye yıllık 22 milyar adet yumurta üretmekte ve yıllık 400 milyon doları aşan ihracat yapmaktadır. Şu anda ülkemizde yumurtada arz açığı da fazlası da bulunmamaktadır" diye konuştu.

"ARTIŞLAR YUMURTA FİYATLARINA YANSIMADI"

Yumurta fiyatlarındaki artışın ve düşüşün de arz-talep dengesine göre oluştuğunu ifade eden Pala, "Üreticiyi ciddi anlamda etkileyen maliyet kalemlerindeki fiyat artışları yumurta fiyatlarına yansımamakta, yansıyamamaktadır. Şu anki fiyat artışları, havaların soğumasıyla birlikte iç piyasada oluşan talep artışına bağlıdır ve son zamanlardaki maliyet artışından kaynaklı üretici aleyhine oluşan pozisyonu ancak olumluya çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

"YUMURTA STOKLANABİLEN BİR ÜRÜN DEĞİLDİR"

Yumurtanın üretimi,paketlenmesi ve pazarlanmasının mevzuatla belirlenmiş olup yumurtanın pazarda kalma süresinin 21 gün olduğunu söyleyen Pala, "Üretici yüksek maliyetler ile üretimini sürdürme çabası içinde olup bir an önce ürününü paraya çevirme derdindedir. Yumurta stoklanabilen bir ürün olmadığı için üretici yumurtasını günlük paketlemekte ve pazara sunmaktadır. Bu yüzden al- sat yapan tüccarların üretim süreçleri ve mevzuatla bağdaşmayan, hiç bir dayanağı olmayan açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır.Bazı tüccarların stok yapıp yapmadıklarını bilemiyoruz ancak şunu net olarak biliyoruz ki yumurta üreticisi sağlıklı sürülerden güvenilir yumurta üreterek en kaliteli yumurtayı tüketiciye ulaştırma derdindedir" dedi.

(FOTOĞRAF)

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

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