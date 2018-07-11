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'Superior seedless' üzüm ihcaatında ilk gün 54 TIR çıkış yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın 'üzüm ambarı' ilçesi Alaşehir'de hasadına geçen 9 Temmuz'da başlanan 'Superior seedless' üzümünde ihracata başlandı.

'Superior seedless' üzüm ihcaatında ilk gün 54 TIR çıkış yaptı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın 'üzüm ambarı' ilçesi Alaşehir'de hasadına geçen 9 Temmuz'da başlanan 'Superior seedless' üzümünde ihracata başlandı. 54 TIR dolusu üzüm, Alaşehir Gümrüğü'nden başta Rusya olmak üzere yurt dışına gönderildi.
Sultaniye cinsi üzümden 15 gün önce hasadına başlanan 'Superior seedless' cinsi üzümlerin ihcaraatına başlanmasıyla Alaşehir Gümrüğü de en hareketli günlerinden birini yaşadı. Üzüm bağlarında kesim devam ederken, üzüm ihracaatının ilk gününde Alaşehir'den 54 TIR çıkış yaptı.
Geçen yılın üzüm ihraacatı şampiyonu olan MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı ve Uçak Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve Limited Şirketi sahibi Ali Uçak, "Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm ihracatında dünyada söz sahibi olduk. Hükümetimizin almış olduğu yeni bir uygulama ile çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden olan Superior seedless' türünün de ihracatına izin verildi. Bu sayede Rusya'da ve Avrupa'da pazar payımız daha da arttı. Özellikle Sultaniye üzüm çeşidinin hasat döneminin gecikmesiyle Yunanistan'a kaptırmış olduğumuz sofralık üzüm paralarımızı Superior seedless üzüm çeşidiyle geri kazanıyoruz. Bu üzüm çeşidinin hasadı bitiminden itibaren, Sultaniye üzümü hasadı başlıyor. Dolayısıyla Rusya ve Avrupa pazarında rekabet gücümüz artıyor. 2017 yılında sofralık üzümün 169 bin tonu Rusya'ya, 85 bin tonu Avrupa Birliği ve diğer ülkelere gönderildi. Geçen yıl, firma olarak sadece bizim 63 bin ton yaş üzüm ihracatımız oldu. Bu da bir dünya rekorudur, Türkiye rekorudur. Geçen yılın ihracaat şampiyonu olarak isteğimiz, devletimizin uçak kargoda bize lojistik sağlaması. Bu desteği alırsak, pazar payımızı daha da artıracağız, dolayısıyla üreticimize daha çok hizmet, daha çok para kazandıracağız. Ülkemize de daha çok döviz getireceğiz. Hedefimiz geçen yıl ki üzüm ihracaat rakamlarını yüzde 15 arttırmak. Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum" dedi.
'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür de "Geçen yıl 254 bin ton olan üzüm ihracaatını bu yıl geçeceğimizi düşünüyorum. Üzümlerimizin kalitesi geçen seneye göre bazı bölgelerde çok iyi, bazı bölgelerde normal. Alaşehir Gümrüğü'nde bugün itibariyle üzüm ihracaatı için TIR'ların çıkışları başladı. Şu ana kadar 54 tırımız çıktı. Daha erken,çıkış yapan TIR sayısının önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyorum. Yeni kabinede Manisalı ve Manisa ile bağlantılı üç bakanın olması bizim için bir avantaj. Cumhurbaşkanımızın Manisa'ya teveccühü nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah 2018 yılı Türkiyemize milletimize çiftçimize ihracatçımıza hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi.
Geçen yıl Sultaniye ve Superior seedles cinsi üzümde Alaşehir gümrüğünden 169 bin tonu Rusya'ya diğer bölümü ise diğer Avrupa ülkelerine olmak üzere toplam 254 bin tonluk ihracaat yapılmıştı. 267 firma tarafından başta Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Belerus, Gürcistan, Suudi Arabistan, Kanada, Katar başta olmak üzere 52 değişik ülkeye, 19 bin 276 TIR ile ihracat yapılmıştı.

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'Superior seedless' üzüm ihcaatında ilk gün 54 TIR çıkış yaptı

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