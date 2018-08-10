BURSA,(DHA)-GÜRSU Belediye Başkanı Mustafa Işık, ”Santa Maria armudunun Gürsu’daki üretimi 50 bin ton. Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da üretilmekte"dedi.

Gürsu’nun tarımının lokomotifi olan armut meyvesinden adını alan ve bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen “Gürsu Kültür, Sanat Ve Armut Festivali” başladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ”İlçemizin tarımsal ekonomideki önemini ortaya koyan armut meyvesinden adını alan festivalimizin ana teması armut. Santa Maria armudunun Gürsu’daki üretimi 50 bin ton. Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da üretilmekte. 75 milyon TL’lik ekonomik getirisi olan armut üretiminde Gürsu’nun adı dünya çapında bir değere sahip. Bu da bizim için bir övünç kaynağı. Nüfusu 90 bini aşan ve hızla artmaya devam eden, gerek sanayisi, gerek tarımı, gerek turizmiyle gelişmekte olan Gürsu’nun gelişim hızına cevap verecek hizmetleri hayata geçiriyoruz. İlçemizin tüm zenginlikleriyle gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızın yanında, kültür sanat alanında da zenginleşmesi için çalışıyoruz. Doğa turizminin gelişimi yönünde yaptığımız çalışmalar kapsamında oluşturduğumuz Adrenalin Parkımız’da da, festivalimiz kapsamında etkinlikler gerçekleştireceğiz. Pazar günü, doğayla iç içe keyifli zaman geçirmek isteyen herkesi etkinliklerimize bekliyoruz. Başlayan festivalimizin coşkusunu, pazar günü yapılacak etkinlikler ve konserlerle hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Festivalin açılışı, Gürsu Belediyesi Ay Yıldız Mehteran Takımı eşliğinde protokolün, sporcular ve idavetlilerin gerçekleştiridği yürüyüşte vatandaşa armut ikram etmesi ile devam etti.

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