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Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

GUNDEM HABERLERİ  | 09.08.2018 12:32 | Son Güncelleme

Yeni ekonomi modelini yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Bakan Albayrak, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağını kaydetti.

Bakanlık açıklamasının devamında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi modeli berat albayrak

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