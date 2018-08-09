Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Bakan Albayrak, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağını kaydetti.
Bakanlık açıklamasının devamında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor." denildi.
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