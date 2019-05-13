Dolar ne kadar? 13 Mayıs dolar kuru

Dolar kuru çok hareketli bir haftanın ardından 6.25 TL'ye kadar yükseldikten sonra, 5.96 seviyesinden yeni haftaya başlıyor. Geçen hafta yoğun bir veri akışı olmamasına rağmen haber akışının güçlü olması dolar/TL cephesinde iki yönlü dalgalanmaya neden olmuştu.

13 Mayıs haftasına dolar 5.96, euro 6.70 ve sterlin 7.76 ile başlıyor. Brent petrol ise yeniden 70 doların üzerine çıktı.

Piyasalarda bu hafta cari denge, yıllık sanayi üretimi, enflasyon beklenti anketleri ve euro bölgesinden gelecek enflasyon dışında veri akışı bulunmuyor.



