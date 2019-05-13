FİNANS

Dolar ne kadar? 13 Mayıs dolar kuru

GUNDEM HABERLERİ  | 13.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

Dolar kuru 13 Mayıs haftasına 6 liranın altında, 5.9670 ile başlıyor. Euro ise 6.70 seviyesinde.

Dolar ne kadar? 13 Mayıs dolar kuru

Dolar kuru çok hareketli bir haftanın ardından 6.25 TL'ye kadar yükseldikten sonra, 5.96 seviyesinden yeni haftaya başlıyor. Geçen hafta yoğun bir veri akışı olmamasına rağmen haber akışının güçlü olması dolar/TL cephesinde iki yönlü dalgalanmaya neden olmuştu.

13 Mayıs haftasına dolar 5.96, euro 6.70 ve sterlin 7.76 ile başlıyor. Brent petrol ise yeniden 70 doların üzerine çıktı.

Piyasalarda bu hafta cari denge, yıllık sanayi üretimi, enflasyon beklenti anketleri ve euro bölgesinden gelecek enflasyon dışında veri akışı bulunmuyor.

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