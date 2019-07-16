FİNANS

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

GUNDEM HABERLERİ  | 16.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Emekliler ilk olarak geçen yıl verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri için gün sayıyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da emekliler biner lira ikramiye alacaklar. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeli ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Bayram ikramiyelerinden, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri faydalanabiliyor. İkramiye ödenecek tarihten önce emekli olanlar da ikramiye alabiliyor.

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