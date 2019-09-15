'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

AYAMDER Başkanı Nadir Vurankaya, geçen dönemlerde döviz kurları ve faizlerin yükselmesi nedeniyle inşaat sektörünün olumsuz etkilendiğini belirtti.

Vurankaya, kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına düşürmesinin yanı sıra ticari kredileri de belli bir oranda düşürmesinin, sektörde oluşan olumsuz havayı değiştirebileceğini söyledi. Konut kredisi faizlerinin yüzde 0,99'a civarında olduğunu söyleyen Vurankaya, uzun süreden beri durgun olan gayrimenkul satışlarının artmasını beklediğini kaydetti. İnsanların, faizlerin düşmesini iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Vurankaya, "Vatandaşlarımız için ev almanın tam zamanı. Stokların belli bir süre sonra hızlı bir şekilde eridiğini hep beraber göreceğiz. İnşaat sektörü eski günlerine hızla dönecek" diye konuştu.

Vurankaya ayrıca kamu bankalarının oluşturduğu bu ivmeye özel bankaların da dahil olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

250 SEKTÖR DE CANLANACAK



Yaşanan bu gelişmelerin sadece inşaat sektörünü değil, onu destekleyen yaklaşık 250 yan sektörü de olumlu etkileyeceğini söyleyen Vurankaya, bankaların vatandaşlara kredi verme konusunda daha yapıcı ve esnek davranmasının sektörlerdeki gelişme hızını arttıracağını ve gayrimenkul alacak vatandaşlarımızın alışveriş yapacağı firmaları, şahısları iyi araştırıp karar vermelerinin gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

