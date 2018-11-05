Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, hakkında çıkan 'Ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt verdi. Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Şahenk, Doğuş Grubu'nun yatırımlarının yüzde 80'inin Türkiye'de olduğunu anlatarak “Ben buralıyım ve buradayım, hiçbir yere gittiğim, göçtüğüm yok” dedi.
Şahenk'in açıklamaları şöyle:
"Benimle ilgili şu algı çok yanlış “Ferit Şahenk yurtdışında…” Değilim. Yatırımlarımın yüzde 80'i Türkiye'de. Karımla buradayım, baba topraklarımda… “Eşiyle boşandı” diye yazıyorlar, hayır, boşanmadım! Eşim Diana burada. Beni gören “Aaa ne zaman geldi” diyor. Çok yanlış yaklaşımlar bunlar. Anneme gidiyorum, annem bile ne laflar ediyor… Üzülüyorum bunlara. Kendimi en rahat, en mutlu hissettiğim yer, burası benim toprağım dediğim yer tam da burası. Babam burada, 45 dakika ileride yatıyor."
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