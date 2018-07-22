Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Toplantısı'na katılan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada eylül ayından önce bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir Orta Vadeli Programı paylaşacaklarını söyledi. Habertürk yazarı Gökhan Şen'in haberine göre, 5 ay içerisindeki Hazine’nin borçlanma limitleri içerisinde elini güçlü kılacak çok önemli adımlar atacaklarını kaydeden Albayrak ‘’Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız. Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız. Piyasanın önünde olacağız.’’ dedi. Yeni dönemin çalışma yöntemini çok daha güçlü ve dinamik bir bakış açısıyla kurgulayacaklarını belirten Bakan Albayrak şu mesajları verdi: YÖNETİM MANTIĞI ÇOK DAHA DİNAMİK OLACAK Özel sektörden profesyonellerle desteklediğimiz güçlü bir ekiple yürüteceğiz. Bu ekibin yanında her konu ve alanda oluşturacağımız dar ekiplerle çok daha aktif ve sonuç odaklı bir süreç yönetimi uygulayacağız. Dolayısıyla, çalışma prensipleri, ekip ve buna dayalı yönetim mantığı yeni ekonomi sürecinde çok daha dinamik olacak.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “G20 Aile Fotoğrafı” çekimine iştirak etti. GÜÇLÜ İLETİŞİMİN ANAHTAR KELİMESİ UYUM İletişim süreci çok ama çok güçlü olacak. Genel stratejilerimizle birlikte iletişim planı da çalışıyoruz. Aynı hedef doğrultusunda, hızlı, eşgüdümlü bir iletişim stratejisini, tüm paydaşlarla, (Hem kamu hem özel) uygulayacağız. İlk ziyaretleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ve Bankalar Birliği’ne yaptım. Tüm paydaşlarla iletişimimizi, kazan-kazan anlayışı ile kurgulayacağız. Bu sistemin içerisindeki her bir paydaş bizim için kıymetli, her birinin görüşlerinden, yaklaşımlarından maksimum faydalanmak zorundayız. Çünkü küresel rekabette, ülke olarak siz bir seviyeye talipseniz, bu iletişim çerçevesi de olmak zorunda. Bu dönem bu iletişimin en kritik ve anahtar kelimesi “uyum” olacak. Uyum, uyum, uyum. HERKESİN AKLINA İHTİYACIMIZ VAR

Finansal İstikrar Komitesi’ni (FİK) topladık. Çok farklı bir yapıyla ismini de değiştirerek çok daha sık ve periyodik olarak benim başkanlığımda toplanacak. Tüm paydaşların eşgüdüm içinde katkısını sağlayacağız. Bu toplantıları haftalık yapacağız. Çünkü siz para politikasını maliye politikasından, maliye politikasını enflasyon politikasından ayırıp yönetmeye çalıştığınızda, uyumdan ve ortak hedefe ulaşma noktasında başarıdan bahsetmeniz çok zor. Tüm paydaşları dinleme süreci başlatacağız. Akademik camiayı, ekonomi yazarlarını, medyadaki isimleri periyodik toplantılarla dinleyeceğiz. Çünkü ben hep şuna inanıyorum: Akıllı olan aklını daha akıllı olan başkalarının da aklını kullanır. Herkesin aklını kullanmak lazım, herkesin aklına ihtiyacımız var. Gökyüzünde yeni bir yıldız keşfetmiyoruz. Dünyadaki ekonomik ve finansal sistemdeki uygulanan doğruları ortaya koymamız lazım. Artık bu yüzyılın yeni kodlarıyla, stratejik adımlarla Türkiye’nin altyapısını buna adapte etmemiz lazım. Bütün bunlarla yeni dönemin altyapısını oluşturduktan sonra çok boyutlu bir ekonomik diplomasi başlatacağız. Doğu’dan Batı’ya herkesle bu diplomasiyi, işbirliğini yürütmemiz lazım. Burada tüm paydaşların uyumu, koordinasyonu, iletişimiyle, üzerine koya koya gittiğimiz çerçevede çok daha güçlü fotoğraf çıkacak.

YENİ OVP EYLÜLDEN ÖNCE AÇIKLANACAK İnşallah eylül ayını bulmadan sadece Kalkınma’nın ya da Hazine’nin yada Merkez’in değil, tüm bankaların, reel sektörün, finans çevrelerinin, akademinin de içinde olduğu, bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir programı paylaşacağız. Burada gerçekçiden kastımız, küresel dinamiklerdeki değişikliklere, sınamalara, çok daha sağlam bir temelle yaklaşan bir program aslında. HİÇBİR ZAMAN PİYASANIN GERİSİNDE OLMAYACAĞIZ Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak kısa vadede görünen olumsuz tablo ve bu konuda atılacak adımların sorulması üzerine şöyle konuştu: Görev süremiz ne kadar olur bilinmez tabii ama biz bu 5 yıllık dönemin bir stratejik planlamasını yapacağız. Bu süreçte günlük yaşayan, sabah öyle oldu, öğlen böyle diyen, anlık gelişmelere takılan bir yaklaşım görmeyeceksiniz. Ekonomi, gündelik reflekslerle yönetilecek bir bilim de değil, sektör de değil. Ekonomi çok daha gerçekçi ve çok daha iletişimi güçlü yapılması gerekli insanlara güven unsurunun temelini oturtarak yönetilmesi gereken bir süreç.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ekonomisi dünyadaki piyasalar içerisinde en sağlam güçlü temellere, dinamiklere ve altyapıya sahip ülkelerden biri. Türkiye maliye, bütçe disiplini, alt yapı noktasındaki finansal likidite olarak güçlü bir ülke. Türkiye son 3-5 senede yaşadığı ekonomik ve finansal saldırıları dünyadaki herhangi bir ülke yaşasaydı bugün ayakta kalamazdı. Son 3 yılda yaşananlara bakın. Dolayısıyla, Türkiye için algı olgu olayını bir kenara koyuyoruz. Hakikatin algı olduğu bir sürece doğru gidiyoruz.

Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız. Piyasanın önünde olacağız. Siyaset toplumun önünden yürür, toplumun önünü açar. Toplumun önüne vizyon koyar, proje koyar, gelecek koyar, ümit koyar, umut koyar. ADIMLARIMIZ BELLİ Adımlarımızın nasıl olacağı da belli. Bir, mevzuat düzenleme. İki, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Üç, Meclis’teki yasal düzenlemeler. Birincisini hemen bu ay, ağustos içerisinde yavaş yavaş başlayacağız. Kararnamelerle ilgili süreci de ağustos, eylüle kadar ilk atacağımız adımları netleştireceğiz OVP programı netleştikten sonraki süreçte. Meclis açılır açılmaz da yasal düzenlemelere haiz alt kırılımlarla ilgili yapacaklarımıza ilişkin paketi Meclis’ten çıkarmaya çalışacağız.

Bu süreçlerin ardından şunu ortaya koyacağız. Artık bahane yok. Türkiye uluslararası reyting kurumlarıyla ilişkiden tutun bankalara kadar, yatırımcılara kadar çok daha geniş farklı perspektifte herkesle bu dediğimiz güçlü stratejik plan çerçevesi içerisinde iletişimi çok ama çok kuvvetli bir şekilde sürdürecek. Kimse kimseye bu noktada birbirinin fikrini zorla kabul ettirmek noktasında değil. Biz kendi tezimizi doğru üslupla, doğru bir altyapıyla, doğru rasyonel gerekçelerle sağlam bir şekilde ifade edeceğiz. TÜRKİYE BİR DAHA BU KADAR CAZİP OLMAYACAK Bakan Albayrak ekonomideki temel eleştirilerle ilişkili soruya da şu cevabı verdi: "Konu bu değil ama buralarda bir sıkıntı yok. Cari açıkla ilgili benzer tespitleri yapıyoruz. Bunların bir kısmı bizle ilgili, bir kısmı algıyla ilgili. Biz üzerimize düşenleri yapacağız. Emin olun bu noktada rasyonel bakan piyasanın kahir ekseriyeti süreci pragmatist okur. Bu dönemle ilgili şu çok net. Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak. Maliyetler olarak, piyasa değerleri olarak böyle fırsat olmayacak. Türkiye’nin elinde yağ, un, şeker her şey var bu süreçte bizim ortak akılla harika bir helva yapmamız lazım. Son 1-1,5 yılın bu dalgalanma süreci enflasyon üzerinde geçişken bir etki oluşturdu, kalıcı değil. Türkiye yıllarca eksi reel faiz ödemiş bir ülkeydi. Türkiye’nin gelecek vizyonu çok daha sağlam, çok daha güçlü bir kazan kazan resmi vaat ediyor."

ENFLASYONDA HİSSEDİLİR İYİLEŞME SAĞLAYACAĞIZ Güçlü adımlarla enflasyonda hissedilir iyileşmeyi sağlayacağız. Para politikaları, maliye politikaları, harcamalar ve likidite politikaları kapsamında, enflasyonla mücadele çok daha uyumlu ve koordineli bir şekilde seyredecek. Türkiye’nin bir daha bu dalgalanmaları, bu şokları yaşamaması için önümüzdeki kısa ve orta vadede bu mücadelenin altyapısını güçlü bir şekilde kurgulayacağız. Güçlü ve kaynak çeşitliliği ile derinleştirilmiş bir sermaye piyasası hedefliyoruz. Enstrüman çeşitliliği, kaynak çeşitliliği, ülke çeşitliliği, sektörel manada oluşturabilecek fon çeşitliliği için çok daha güçlü adımlar atacağız. DOLAYLI VERGİ YÜKÜ DENGELENECEK Tasarruf politikaları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bir adım attık. Bu dönemde bütçe disiplininden taviz yok. Hem vergi ayağında,hem gelir ayağında yeni dönemde performansa dayalı bir dönüşüm olacak. Dolaylı vergi yükünün artık biraz daha dengelendiği, vergi tabanının genişletildiği, reel ekonomi çerçevesi içerisindeki sürecin oluşturulduğu, performans ve denetim mekanizmalarının tesis edildiği bir süreci göreceksiniz.

KDV konusu başta olmak üzere farklı konularda çalışmalar başladı. Biz bir genel bütçe kalemleri içerisinde reel sektörün hayatını idame ettirdiği yaşam alanlarıyla alakalı bir kısıtlama, sınırlamadan ziyade üretim ekonomisini destekleyecek bir sistemsel dönüşümün adımlarını atacağız. Bakanlıklarımızın tamamıyla konuştuk. Bütçe tasarrufu açısından, tüm bakanlıklara belli oranlarda hedefler verdik. Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yapıldıktan sonra ben bire bir tüm bakanlıklarla toplantı yapıp geride kalan 5 ay içerisindeki Hazine’nin borçlanma limitleri içerisinde elini güçlü kılacak çok önemli adımlar atacağız. Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız. ALTYAPIYI GÜÇLÜ BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ Son 15 senede hep belirli dönemlerde nedense hep aynı dalgalanmaları, benzer şeyleri yaşadığımız süreçler oldu. Türkiye bir daha bu viraja girmemek için tüm altyapıyı güçlü bir noktaya taşıyacağız. Ekonomide hep yedek planlarınız olmalı, altyapıyı iyileştirmelisiniz, alternatifleriniz olmalı, enstrüman çeşitliliğini ve sermaye piyasanızda derinleşmeyi sağlamalısınız. Likidite açısından bakıldığında, vadeyi uzatacağımız bir planlama yapacağız. Süreçleri anlamaya çalışanların, belirsizlik endişesi olanların tamamının beklentilerini bu güçlü iletişimle karşılayacağız. Ama kasıtlı bir algı ve Türkiye’ye karşı operasyon olarak değerlendirecek süreçlere girenler için ise şunu söylüyorum: Kaybetme pahasına, zarar etme pahasına bir girişim olur onlar için.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü. HEDEFİMİZ ETKİN BİR MERKEZ BANKASI Türkiye’nin en kaliteli insan kaynağına sahip kurumlarının başında Merkez Bankası geliyor. İktisadi hayatı doğru görüyor, kurguluyor, tüm bu çerçevede buna göre analizlerini yapacak. Adımlarını atacak. Tüm süreçlerde hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biz, piyasa dinamikleri uyumlu bir şekilde, reel iktisadi hayatın gerçekleriyle uyuşan bir şekilde, küresel finansal sistemin tamamıyla koordineli ve güçlü bir diplomatik iletişimle çok daha sağlam bir şekilde yürüyeceğiz. EKONOMİNİN SAC AYAKLARINDA SOMUT GELİŞMELER YAŞANACAK Özellikle şunu söyleyeyim, kademeli olarak BDDK, SPK, Hazine ve Maliye başta olmak üzere, ekonominin sac ayaklarına yönelik somut gelişmeler yaşanacak. Arzu ettiğimiz koordinasyon ve etkinliğin sağlanmasına yönelik adımlar atılacak. Kararname ve yasal düzenlemeler ile bu süreci tamamlayıp, 3 aylık bir süreçte yeni fotoğrafı ortaya koyacağız.

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ Bakan Albayrak Merkez Bankası başkanının görev süresinin 4 yıla düşürülmesiyle, ilgili şu yorumu yaptı: Çok farklı görev süreleri olan kurullar var. 6 yıl, 5 yıl, 4 yıl, 3 yıl vs… Hepsiyle ilgili bir düzenleme yapıldı, aşağıdakiler yukarı, yukarıdakiler aşağı, hepsi 4 yılla sabitlendi. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ YAKALAYACAĞIZ Bakan Albayrak öncelikli hedefin büyüme mi, enflasyon mu olacağının sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: Benim baktığım hikâye şudur: Fiyat istikrarı ve büyüme birbirine alternatifi değil ama tabii ki önümüzdeki süreçte daha gerçekçi ve sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz. Birbirini tamamlayacak şekilde başaran örnekler var. Ayakları sağlam yere basan, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendini yakalamayı hedefliyoruz. Türkiye, yetişmiş insan gücü, güçlü enerji, ulaşım, iletişim altyapısı, çeşitlendirilmiş endüstrisi ve sermaye yapısı ile bölgesinde çok güçlü ve farklı konumda olan bir ülke. Türkiye on yıllardır süre gelen sahte korkularla, kaygılarla, travmalarla mücadele ede ede 16 yılda hepsini geride bıraktı. Burada şimdilik bir oran vermeyeyim ama cari harcamaların dışında yatırım harcamalarına dayalı belli bir yüzde hepsinden azaltıma gidecek bir süreci başlattık. Disiplinli bir şekilde harcamaların azaltılması hususunda mutabakat var. Gelir tarafı da; bedelli, imar ve vergi barışı ile önemli bir konsolidasyonu sağlayacak. Maliyenin kendi içinde de performans modeli uygulayacağız.