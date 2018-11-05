FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika enflasyon açıklaması

GUNDEM HABERLERİ  | 05.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, tarih de vererek, Kasım ve Aralık'ta fiyatlama davranışlarının normalleşeceğini ifade etti. Albayrak, kredi faizlerinin daha da düşeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekim ayı enflasyonuyla ilgili olarak, "Ağutos-Eylül ayındaki saldırılarda, biz eylül ayı en zor ayımız olacak ve daha sonra normalleşme süreciyle hızla yolunu bulacak demiştik. Eylüldeki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve Aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek." dedi.

Kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandığını belirten Albayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
"Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Yıl sonu hedefleri de inşallah yakalayacağız. Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağıya doğru baskılayacak. Biz Alt sektörlere kadar oyun markajına devam ediyoruz. O konuda toplumumuzun şüphesi olmasın. Trend tamda planladığımız gibi."

KUR VE HAM MADDE FİYATLARINDA İYİLEŞME

Hem kur hem de ham madde fiyatlandırmaları iyileşme yaşandığına dikkat çeken Bakan Albayrak, "Petrolde 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde. Bu da üretim maliyetlerine yansıyacaktır. Öte yandan enflasyonla mücadele kampanyasına destek veren firma sayısı 2500'ü geçti. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz. Bazen haftasonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve aralıkta daha çok ortaya çıkacak." diye konuştu.

MEVDUAT FAİZİ DAHA DA DÜŞECEK

"Yüzde 30-40 hatta 50'lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik ki... Yüzde 30'un altına düştü günlük ortalama. Bu çok önemli." sözleriyle faizlerdeki seyri değerlendiren Albayrak, "BDDK süreci yakından takip ediyor. Mevduatlar 30'ların üzerine çıkmıştı. 20'lerde seyrediyor. Daha da düşecek. Maliyetlerin düşmesiyle birlikte tek sac ayağı ile alakalı değil. Enflasyonu o yüzden düşürmeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman çok daha güçlü noktaya ulaşacağız. Bu iyileşmeyi ekimde görmeye başladık. Kasımda daha iyi olacak. Hazine ve devlet anlamında daha aktif dönem bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

2019 DAHA AGRESİF VE POZİTİF OLACAK

Ara malı teşvik süreci için toplantıların devam ettiği bilgisini paylaşan Bakan Albayrak, "Ticarette 2019 daha agresif ve pozitif olacak. Katma değerli alanlar dediğimiz alanlarda ihracatın içerisindeyiz. İhracat alanında somut iyileşme görüyoruz. Normalleşme sürecini güçlü bir şekilde de göreceğiz. İstihdama da etkisini göreceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
berat albayrak enflasyon

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Pazara in damat arabana bi mazot al damat coçuğunada bez sonrada bu fiyatları 5 ay öncesiyle karşılaştır..milleti güzel sözlerle ayarlanmış rakamlarla kandırmayın
Sen hangi ülkenin maliye bakanısın açıklanan rakamlardan haberin mi yok % 25’in üstünde enflasyon olmuş hala normalleşecek diyo şaka gibi ya ...yazıktır günahtır kandırmayın insanları ...
sen anca kendini kandir iyiye gidiyoruz diyosun iyice batiyoruz sen bu işi bırak bence küçük enişte
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