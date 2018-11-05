Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekim ayı enflasyonuyla ilgili olarak, "Ağutos-Eylül ayındaki saldırılarda, biz eylül ayı en zor ayımız olacak ve daha sonra normalleşme süreciyle hızla yolunu bulacak demiştik. Eylüldeki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve Aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek." dedi.

Kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandığını belirten Albayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Yıl sonu hedefleri de inşallah yakalayacağız. Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağıya doğru baskılayacak. Biz Alt sektörlere kadar oyun markajına devam ediyoruz. O konuda toplumumuzun şüphesi olmasın. Trend tamda planladığımız gibi."

KUR VE HAM MADDE FİYATLARINDA İYİLEŞME

Hem kur hem de ham madde fiyatlandırmaları iyileşme yaşandığına dikkat çeken Bakan Albayrak, "Petrolde 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde. Bu da üretim maliyetlerine yansıyacaktır. Öte yandan enflasyonla mücadele kampanyasına destek veren firma sayısı 2500'ü geçti. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz. Bazen haftasonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve aralıkta daha çok ortaya çıkacak." diye konuştu.