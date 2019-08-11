FİNANS

Marangozluğu bırakıp verimli zeytin üretmeye başladı

GUNDEM HABERLERİ  | 11.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Adana’da 40 yaşına kadar sürdürdüğü marangozluk işini bırakıp, zeytin üretimine başlayan Yahya Aşık Bekiroğlu (52), zirai ilaç kullanımını en aza indirerek, ağaç başı 20 kilogram olan zeytin üretimini yaklaşık 100 kilograma çıkardı.

Marangozluğu bırakıp verimli zeytin üretmeye başladı

Uzun yıllar marangoz ustalığı yaptıktan sonra zeytin üretimine yöneldiğini anlatan 3 çocuk babası Yahya Aşık Bekiroğlu, yaptığı araştırmalar sonunda üretimde yeni teknikler denediğini ifade etti. Yeni tekniklerin zamanla üretimini yaklaşık 5 kat arttırdığını dile getiren Bekiroğlu, özellikle sulama ve budama alanında çiftçilerin eski yöntemleri kullanmak yerine değişikliğe gitmesi gerektiğini kaydetti.

DAMLAMA SULAMA VE AZ BUDAMA

Çiftçiler arasında zeytin ağaçlarının çok su istemeyeceği inancı olduğunu bunun doğru olmadığını söyleyen Bekiroğlu, zeytin ağaçlarının suyu sevdiğini özellikle sıcak iklimlerde damlama sulamanın verimi artırdığını vurguladı. Ağaç budamasında bilinçsiz davranmanın ürün verimini dibe düşüreceğini iddia eden Bekiroğlu, “Hava girecek diye her dalı buduyorlar. Bu durum hem ağaçların zarar görmesine hem de gövde yanıklığına neden oluyor. Örneğin obur dalları verimsiz diyerek, kesiyorlar. Oysa ki sabretseler bir süre sonra o dallardan yüzlerce zeytin alacaklar” dedi.

AĞAÇ BAŞI 100 KİLOGRAM

9 dönümlük arazisinde 360 tane zeytin ağacı olduğunu dile getiren Yahya Aşık Bekiroğlu, özellikle zeytin sineği olarak bilinen sineklere karşı yoğun zirai ilacı kullanmanın yanlış olduğunu söyledi. Bu tür ilaçları aşırı kullanımının verimi en aza indirdiğini belirten Bekiroğlu, zirai ilaç kullanımı en aza indirerek ağaç başı 3 kilogram olan zeytin üretimini yaklaşık 100 kilograma çıkardığını belirtti. Ürettiği zeytinlerin kimyasal etki altında büyümediği için doğal olduğunu kaydeden Bekiroğlu, zeytinlerden elde ettiği yağı da satışa sunduğunu ve yoğun talep aldığını vurguladı. Her yıl zeytinini Tarım İl Müdürlüğü’nde analiz ettirdiğini ve asit oranının ideal olduğunu dile getiren Bekiroğlu, şöyle konuştu:

“12 yıldır bu işe baş koydum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hedefim seneye ağaç başı 150 kilogram. Ben her şeyin zamanlamasını doğru yapıyorum. Eğer üzerine düşülürse zeytin Adana’da bir numara ekonomik gelir kaynağı olabilir.”

(DHA)

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor
Türkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 liraTürkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
marangoz verimli zeytin Adana

En Çok Okunan Haberler

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Noterlerde yeni dönem

Noterlerde yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Arı zehrinin gramı 400 lira

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 lira

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

Milyoner sayısı 200 bini aştı

Milyoner sayısı 200 bini aştı

Biletler tükendi! Tatile çıkacaklara son uyarı

Biletler tükendi! Tatile çıkacaklara son uyarı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.