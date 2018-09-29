FİNANS

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

GUNDEM HABERLERİ  | 29.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB, bu yılın dördüncü çeyreğinde yapacağı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerini 1 Ekim Pazartesi günü ila 31 Aralık Pazartesi günü arasında gerçekleştirmeye hazırlanan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6 milyar 750 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası döviz satım ihaleleri TL

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