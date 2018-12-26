Öğretmene 'doğu' müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan öğretmenlerin çalışmasına yönelik kurulacak teşvik mekanizmasında sona gelindi. Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü teşvik çalışmasında öğretmenlere müjdeli haberler verilecek. Teşvik tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

BÖLGELERİNE GÖRE DEĞİŞECEK



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bakanlığın hazırladığı teşvik mekanizmasına göre ‘dezavantajlı bölgeler’ olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerde öğretmenlere çeşitli teşvikler sağlanacak. Buna göre bölgeler, şartlarına göre ayrılacak ve her bölgeye ayrı bir teşvik verilecek. Dezavantajına göre bölgeler altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin ücreti de zorluk derecesine göre belirlenecek.

5 KATINA KADAR EK ÜCRET



Düzenlemeyle birlikte bir öğretmen şartlar açısından ‘en az olumsuz bölge’ olarak belirlenen birinci bölgede Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranda ücret alacakken şartları en ağır olan bölgedeki öğretmen 5 katına kadar fazla ek ücret alabilecek.