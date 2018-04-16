Pasaport harçları ne kadar? Pasaport harcı nereye yatırılır?

Pasaport harçları enflasyona göre her sene değişiklik gösterebilir. Son olarak 2018 yılı pasaport harçları ve defter bedelleri %14,47 oranında zamlandı. Harçlar pasaportun geçerli olacağı süreye göre değişmektedir. Pasaport süreleri de en az 6 ay, en çok da 10 yıldır (hizmet ve hususi için 5 yıl). Aşağıdaki pasaport bedelleri 2018 yılı için geçerli olup yıllık enflasyona göre 2019 yılında zamlanabileceğini dikkate alın.

Pasaport başvurusu yapılırken farklı pasaport türleri için farklı belgeler istenebilmektedir. Tabii Umumi, hususi ve hizmet pasaportu için istenilen ortak belgeler içinde pasaport defter bedeli makbuzu ile pasaport harç bedeli makbuzu yer almaktadır. Bu belgeler başvuru sırasında kesinlikle istenecektir.

Pasaport vatandaşların ülke dışına çıkarken ülkelerin kişinin kimliğini incelemelerine olanak sağlayan bir belgedir. Ülkeler arası seyahatlerde pasaport şarttır. Talep eden vatandaşlara çeşitli ücretler karşılığında devletler pasaport verir. Türkiye'de bu ücretler pasaport harcı ve cüzdan bedelinden oluşmaktadır.

2018 yılı pasaport harçlarına göre 3 yıldan daha uzun süreli pasaport alacakların toplamda 764 lira ödemeleri gerekiyor. Harçlara bakıldığında pasaport ne kadar uzun süreli alınırsa yıl başına düşen ücretin daha hesaplı olduğu görülüyor. Örneğin 3 yıllık umumi pasaport alırsanız yıl başına 155 lira harç bedeli öderken 656 lira verip 10 yıllık alırsanız yıl başına 65 lira ödemiş oluyorsunuz.

29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 80 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 no lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine göre;01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere:

Memurlar ve devlet görevlilerinin aldığı hususi pasaportta ise bu makas biraz daha az çünkü bu pasaport en fazla 5 yıllığına alınabiliyor. 5 yıllık bir hususi pasaportun yıla göre harç bedeli 131 lira oluyor.

PASAPORT HARCI NEREYE YATIRILIR?

Pasaport alımı ile merak edilen konulardan biri de pasaport harçlarının nereye yatırılacağı meselesi. Bunun için vatandaşlara pek çok seçenek sunuluyor. Pasaport alacaklar vatandaşlar, Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi olan bankalara harç ve cüzdan bedeli yatırılabilirler.

Pasaport harcı ve cüzdan bedeli yatırılabilen bankalar:

Akbank

Aktifbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alternatif Bank

Anadolubank

Arap Türk Bankası

Citibank

Denizbank

BurganBank

FibaBanka

Finansbank

Garanti Bankası

HSBC Bank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odeabank

Şekerbank

T.C. Ziraat Bankası

ICBC Turkey Bank A.Ş.

TurkishBank

Turkland Bank

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Bankaların dışında vatandaşlar Maliye Bakanlığına bağlı il ve ilçelerin defterdarlık veya malmüdürlüklerine, veznelerine de harç bedeli yatırabilirler.

DEKONTA DİKKAT

Pasaport harcını yatırdığınız bankadan alacağınız dekontta mutlaka adınız ve soyadınızın ve T.C. kimlik numaranızın doğru olarak geçtiğine dikkat ediniz. Ayrıca dekontta "tahsil edilmiştir" kaşesinin ve tahsilatı yapan görevlinin imzasının bulunması gerekmektedir.