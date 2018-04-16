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Pasaport harçları ne kadar? Pasaport harcı nereye yatırılır?

GUNDEM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Yurtdışına iş, tatil veya herhangi bir sebepten dolayı çıkacak herkes pasaport çıkarttırmak zorundadır. Tabii Pasaport almanın bir bedeli var ki buna Pasaport harcı deniyor. Pasaport harçları her yıl enflasyona göre değişiklik gösterir. Bu yıl pasaport alacaksanız 2018 pasaport haçları ve cüzdan/defter bedeli miktarını göze almanız gerekmektedir.

Pasaport harçları ne kadar? Pasaport harcı nereye yatırılır?

Pasaport vatandaşların ülke dışına çıkarken ülkelerin kişinin kimliğini incelemelerine olanak sağlayan bir belgedir. Ülkeler arası seyahatlerde pasaport şarttır. Talep eden vatandaşlara çeşitli ücretler karşılığında devletler pasaport verir. Türkiye'de bu ücretler pasaport harcı ve cüzdan bedelinden oluşmaktadır.

Pasaport başvurusu yapılırken farklı pasaport türleri için farklı belgeler istenebilmektedir. Tabii Umumi, hususi ve hizmet pasaportu için istenilen ortak belgeler içinde pasaport defter bedeli makbuzu ile pasaport harç bedeli makbuzu yer almaktadır. Bu belgeler başvuru sırasında kesinlikle istenecektir.

Pasaport harçları enflasyona göre her sene değişiklik gösterebilir. Son olarak 2018 yılı pasaport harçları ve defter bedelleri %14,47 oranında zamlandı. Harçlar pasaportun geçerli olacağı süreye göre değişmektedir. Pasaport süreleri de en az 6 ay, en çok da 10 yıldır (hizmet ve hususi için 5 yıl). Aşağıdaki pasaport bedelleri 2018 yılı için geçerli olup yıllık enflasyona göre 2019 yılında zamlanabileceğini dikkate alın.

2018 PASAPORT HARÇLARI

29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 80 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 no lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine göre;01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere:

Pasaport cüzdan bedeli: 108 TL

6 aya kadar: 137.40 TL

1 yıl için: 200.80 TL

2 yıl için: 327.80 TL

3 yıl için: 465.50 TL

3 yıldan fazla süreli: 656.00 YL

Yıl sonunda enflasyon rakamlarına göre 2019 yılında geçerli olacak pasaport harçları ve cüdan bedelleri yeniden belirlenecektir. 2019 yılı ücretleri belli olduğunda mynet.com'un pasaport harçları yazısında güncel ücretleri görebilirsiniz.

UZUN SERELİ ALIM DAHA HESAPLI

2018 yılı pasaport harçlarına göre 3 yıldan daha uzun süreli pasaport alacakların toplamda 764 lira ödemeleri gerekiyor. Harçlara bakıldığında pasaport ne kadar uzun süreli alınırsa yıl başına düşen ücretin daha hesaplı olduğu görülüyor. Örneğin 3 yıllık umumi pasaport alırsanız yıl başına 155 lira harç bedeli öderken 656 lira verip 10 yıllık alırsanız yıl başına 65 lira ödemiş oluyorsunuz.

Memurlar ve devlet görevlilerinin aldığı hususi pasaportta ise bu makas biraz daha az çünkü bu pasaport en fazla 5 yıllığına alınabiliyor. 5 yıllık bir hususi pasaportun yıla göre harç bedeli 131 lira oluyor.

PASAPORT HARCI NEREYE YATIRILIR?

Pasaport alımı ile merak edilen konulardan biri de pasaport harçlarının nereye yatırılacağı meselesi. Bunun için vatandaşlara pek çok seçenek sunuluyor. Pasaport alacaklar vatandaşlar, Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi olan bankalara harç ve cüzdan bedeli yatırılabilirler.

Pasaport harcı ve cüzdan bedeli yatırılabilen bankalar:

  • Akbank
  • Aktifbank
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Alternatif Bank
  • Anadolubank
  • Arap Türk Bankası
  • Citibank
  • Denizbank
  • BurganBank
  • FibaBanka
  • Finansbank
  • Garanti Bankası
  • HSBC Bank
  • ING Bank
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Odeabank
  • Şekerbank
  • T.C. Ziraat Bankası
  • ICBC Turkey Bank A.Ş.
  • TurkishBank
  • Turkland Bank
  • Türk Ekonomi Bankası (TEB)
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Türkiye Halk Bankası
  • Türkiye İş Bankası
  • Türkiye Vakıflar Bankası
  • Yapı ve Kredi Bankası

Bankaların dışında vatandaşlar Maliye Bakanlığına bağlı il ve ilçelerin defterdarlık veya malmüdürlüklerine, veznelerine de harç bedeli yatırabilirler.

DEKONTA DİKKAT

Pasaport harcını yatırdığınız bankadan alacağınız dekontta mutlaka adınız ve soyadınızın ve T.C. kimlik numaranızın doğru olarak geçtiğine dikkat ediniz. Ayrıca dekontta "tahsil edilmiştir" kaşesinin ve tahsilatı yapan görevlinin imzasının bulunması gerekmektedir.

HARÇSIZ ÖĞRENCİ PASAPORTU NEDİR?

Yurtdışındaki bir okula kayıt yaptıracak öğrenciler harçsız öğrenci pasaportu alabilirler. Bunun için öğrenci olduklarını belirten belge ile T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğine başvurmaları gerekiyor. Öğrenci yurtdışında okuyor durumda ise başvurusunu T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğine yapabilir.

pasaport ve damgalar

PASAPORT TÜRLERİ

Umuma Mahsus Pasaport (Bordo): Türk Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları ile Haymatlos (vatansız) vatandaşlarımızın alabilecekleri pasaport türüdür.

Hususi Pasaport (Yeşil): Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Hususi pasaport için gerekli belgelerin başvuranın durumuna göre farklılık göstermektedir.

Hizmet Pasaportu (Gri): Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.

Diplomatik Pasaport: Türkiye Büyük Millet meclisi üyelerinden valilere, büyükşehir belediye başkanlarından bakanlık müsteşarlarına, dış temsilciliklerdedeki görevlilere kadar diplomatik çalışmalar için yurtdışına gitmesi gereken pek çok hükümet ve devlet görevlisine diplomatik pasaport verilmektedir.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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