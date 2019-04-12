Resmi Gazete'de yayımlandı! Depoculuk yönetmeliğinde değişiklik

Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış olan lisanslı depo işletmesi tarafından başka bir ürün tebliği kapsamındaki ürün veya ürünler için de lisans alınmak istenmesi halinde, lisans alınmak istenilen yeni ürün veya ürünlere ilişkin ürün tebliğlerinde belirtilen asgari depolama kapasiteleri, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarları yarısı oranında uygulanacak.

