FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Depoculuk yönetmeliğinde değişiklik

GUNDEM HABERLERİ  | 12.04.2019 08:09 | Son Güncelleme

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Depoculuk yönetmeliğinde değişiklik

Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış olan lisanslı depo işletmesi tarafından başka bir ürün tebliği kapsamındaki ürün veya ürünler için de lisans alınmak istenmesi halinde, lisans alınmak istenilen yeni ürün veya ürünlere ilişkin ürün tebliğlerinde belirtilen asgari depolama kapasiteleri, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarları yarısı oranında uygulanacak.

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