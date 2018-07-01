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TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

GUNDEM HABERLERİ  | 01.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

TİM verilerine göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat, 2017'nin haziran ayına göre yüzde 5 arttı ve 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, ilk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TİM ihracat rakamları

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