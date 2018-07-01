Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat, 2017'nin haziran ayına göre yüzde 5 arttı ve 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, ilk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

AA

