Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat, 2017'nin haziran ayına göre yüzde 5 arttı ve 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.
TİM verilerine göre, ilk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.
AA
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