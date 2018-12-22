FİNANS

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

GUNDEM HABERLERİ  | 22.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna önemli bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ojer Telekom'un Türkiye'deki bazı bankalara olan borcu nedeni ile hisselerinin yüzde 55'inin devri yapıldı.

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Öte yandan Türk Telekom'un yeni yönetim kurulu da belli oldu. Buna göre iki Lübnanlı şirketten istifa etti. Yerlerine kıdemli bankacılar atandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Mohammed Hariri,ve Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Hariri’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe Hakan Aran, Cenk Serdar’ın yerine Muammer Cüneyt Sezgin, Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Eyüp Engin atandı.

EYÜP ENGİN KİMDİR?

Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank’ta göreve başladı. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Eyüp Engin, 1996’da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş. Temmuz 2007’de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanan Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu.

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı. 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

MUAMMER CÜNEYT SEZGİN KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora programı mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası’na katılan Dr. Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Güvence Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. adlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmakta. Öğretmen Akademisi Vakfı ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl.

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