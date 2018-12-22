Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Öte yandan Türk Telekom'un yeni yönetim kurulu da belli oldu. Buna göre iki Lübnanlı şirketten istifa etti. Yerlerine kıdemli bankacılar atandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Mohammed Hariri,ve Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Hariri’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe Hakan Aran, Cenk Serdar’ın yerine Muammer Cüneyt Sezgin, Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Eyüp Engin atandı.

EYÜP ENGİN KİMDİR?

Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank’ta göreve başladı. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Eyüp Engin, 1996’da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş. Temmuz 2007’de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanan Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu.