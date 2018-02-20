Rize şehir merkezi taşınacak

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Rize'de yıllar önce deniz doldurularak, kazanılan 350 dönümlük alan üzerine inşa edilen ve 70 bin kişinin yaşadığı binaların yıkılma tehlikesinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, kentsel dönüşüm için eylem planı hazırlığına başlandı.

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Rize'de kentsel dönüşüm eylem planı çerçevesinde ilk etapta, 170 dönüm üzerindeki riskli 2 bin 700 konut ve 1500 ticarethanenin yıkımının yapılacağı dolgu alanındaki şehir merkezinin bir bölümü, yeni yaşam alanına taşınacak. Riskli binaların yıkılacağı dolgu alanında ise kat ve sayı yoğunluğu düşük, az sayıda yeni yapı inşa edilecek.

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Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 dönümlük alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Geçen sürede dolgu alanında yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

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Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına, mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi.

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Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, alanda kentsel dönüşüm için eylem planı hazırlığına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyetle birlikte 3 hafta önce geldiği Rize'de, dolgu alanında incelemelerde bulundu. İlk etapta, 170 dönüm üzerindeki riskli 2 bin 700 konut ve 1500 ticarethanenin yıkımının yapılacağı dolgu alanındaki şehir merkezinin bir bölümü, belirlenecek yeni yaşam alanına taşınacak.

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Riskli yapıların yer aldığı dolgu alanında kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını kaydeden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, “Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde belli bir plan doğrultusunda atılacak olan adımları yerinde inceledik..."

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Kentsel dönüşüm projesinin yapılması planlanan alanda, daha az kat ve yapı yoğunluğunun olacağı yapılaşma modelinin uygulanacağını belirten Kasap, “Kısa zamanda bir plan oluşturmak mümkün değil; ama ciddi bir çalışma başlatıldı. Bakanımız Mehmet Özhaseki ve heyetinin Rize'de gerçekleştirdiği gözlem, yapılacak plan için atılacak olan ilk adımdı. Bu işin en kısa çözüm yolu 'Kentsel Dönüşüm Projesi'dir..."

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"... özellikle dolgu alanının olduğu yerde yoğun bir yapılaşma olduğu için ister istemez orada yeniden yapılacak olan alan daha az katlı binaların ve yoğunluğun daha az olacağı bir yer olacak. Konut sayısı belirlenen kadar olacaktır” diye konuştu.