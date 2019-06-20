FİNANS

Evinin bir odasında ipek böceği yetiştiriyor! 15 bin lira kazanıyor

KOBİ HABERLERİ  | 20.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 10 yıldır ipek böcekçiliği üretimi yapan Gültekin Demiral (38), 100 metrekareden yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Yaklaşık 40 günde oluşan ipek böceği kozasından bir dönemde 15 bin liraya kadar kazancı olduğunu söyleyen Demiral, "Bölgede bu işi yapanlar giderek azalıyor" dedi.

Evinin bir odasında ipek böceği yetiştiriyor! 15 bin lira kazanıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 10 yıldır ipek böcekçiliği üretimi yapan Gültekin Demiral (38), 100 metrekareden yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Yaklaşık 40 günde oluşan ipek böceği kozasından bir dönemde 15 bin liraya kadar kazancı olduğunu söyleyen Demiral, "Bölgede bu işi yapanlar giderek azalıyor" dedi.

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Gazipaşa'ya bağlı Yeni Köy Mahallesi'nde 10 yıl önce evinin bir odasında ipek böceği yetiştiriciliğine başlayan Gültekin Demiral, 3 yıl önce Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) verdiği destekle 100 metrekarelik ipek böceği yetiştirme alanı kurdu. Gültekin Demiral şimdi 100 metrekarede 5 kutu larvadan oluşan tırtılların bakım kalitesine göre yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Kozanın kilogramını üyesi olduğu birliğe 65 liradan satan Demiral, 35- 40 günde koza haline dönüşen ipek böceğinden kalitesine göre 12 bin ila 15 bin lira arasında gelir elde ediyor. Gazipaşa'da 67 üreticinin toplamda yaklaşık 3 bin 200 kilo ipekböceği üretimi yaptığı belirtildi.

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'KİLOSU 65 LİRADAN SATILIYOR'

Gültekin Demiral, "100 metrekarede ipek böcekçiliği yapıyoruz. Tırtılları dut yapraklarıyla beslemeye başlıyoruz. Bu işte besleme, uykuyla 3- 4 aşamada koza yapma aşamasına kadar geliyor. İşletme içine koza yapabilmeleri için cağlar dikiyoruz. Burada kozalarını yapınca bizler bu cağlardan kozaları topluyoruz. Topladıktan sonra dışındaki fazlalığı makineyle alıyoruz. Sonra bu kozalar satışa hazır hale geliyor. Kilosu 65 liradan satılıyor" dedi.

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'KISA ZAMANDA ELİMİZE PARA GEÇİYOR'

100 metrekaredeki üretim alanından yaklaşık 200 kilo koza elde ettiklerini vurgulayan Gültekin Demiral, "Bunun da bize 12- 13 bin lira, iyi bakabilirsek 15 bin lira getirisi oluyor. 15 Nisan gibi larvalar bize gelir, 25 Mayıs gibi biter. Kısa bir zamanda, 35- 40 günde elimize böyle bir para geçiyor. Pazar sıkıntımız yok. Koza Birlik, üretim yerine kadar gelip alıyor. Zahmetine gelince 10- 15 gün sıkıntılı günler oluyor. Bu zaman da en çok yediği dönemleri olunca dut yaprağı yetiştirmede biraz sıkıntı çekiliyor. Bölgede bu işi yapanlar giderek azalıyor. Fiyatlarda biraz daha düzenleme yapılarak cazipleştirilebilir, vatandaş ilgi duyabilir. Dut ağaçlarının azalması, ipek böcekçiliğinin rekabet görmemesinin başlıca sebeplerinden" diye konuştu.

Baba Mustafa Demiral (61) ise, oğlunun yaptığı işten zevk aldığını ve birlikte çalıştıklarını söyledi. Anne Hande Demiral (58) da bu işi yapmayı çok sevdiğini, çocukluğundan bu yaşa kadar ipek böcekçiliği yaptığını, oğluna yardım ettiği için mutlu olduğunu kaydetti.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya ipek böcekçiliği ipek kozası

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