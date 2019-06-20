Evinin bir odasında ipek böceği yetiştiriyor! 15 bin lira kazanıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 10 yıldır ipek böcekçiliği üretimi yapan Gültekin Demiral (38), 100 metrekareden yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Yaklaşık 40 günde oluşan ipek böceği kozasından bir dönemde 15 bin liraya kadar kazancı olduğunu söyleyen Demiral, "Bölgede bu işi yapanlar giderek azalıyor" dedi.

Gazipaşa'ya bağlı Yeni Köy Mahallesi'nde 10 yıl önce evinin bir odasında ipek böceği yetiştiriciliğine başlayan Gültekin Demiral, 3 yıl önce Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) verdiği destekle 100 metrekarelik ipek böceği yetiştirme alanı kurdu. Gültekin Demiral şimdi 100 metrekarede 5 kutu larvadan oluşan tırtılların bakım kalitesine göre yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Kozanın kilogramını üyesi olduğu birliğe 65 liradan satan Demiral, 35- 40 günde koza haline dönüşen ipek böceğinden kalitesine göre 12 bin ila 15 bin lira arasında gelir elde ediyor. Gazipaşa'da 67 üreticinin toplamda yaklaşık 3 bin 200 kilo ipekböceği üretimi yaptığı belirtildi.