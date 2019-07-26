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Kurutulan domatesler kilosu 4 euroya ihraç ediliyor

KOBİ HABERLERİ  | 26.07.2019 16:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde kurutulmak üzere tarlalara serilen domatesler ovaları kırmızıya bürüdü. Kurutulan domatesler, Avrupa ve Amerika’ya kilosu 4 eurodan ihraç ediliyor.

İzmir’in Torbalı Ovasında domates hasadının başlamasının ardından kurutmak için ayrılan domatesler tarlalara serilmeye başlandı. Serilen domatesler, Torbalı Ovasını adeta kırmızıya boyadı.

Tarlalardan toplanan domatesler, mevsimlik işçiler tarafından kesilerek ovalardaki beyaz bezlerin üzerinde kurutulmaya hazır hale getiriliyor. Tuzlandıktan sonra yaklaşık bir haftada kuruyan domatesler daha sonra fabrikalara gönderilerek işleniyor ve ihracata hazır hale geliyor. Tamamen doğal yollarla yapılan ve dünyanın birçok ülkesine kilosu 4 eurodan ihraç edilen kurutmalık domatesler, özellikle Avrupa ve Amerika’da kahvaltıda tüketiliyor.

'TARIMA DAYALI SANAYİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ'

Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Tarıma dayalı sanayinin en güzel örneği de burada ovamızda yetişiyor, Torbalı'nın güneşinde kurutuluyor ve Torbalı'nın fabrikalarında işlendikten sonra dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Burada muazzam bir kombinasyon var, bu kombinasyonu başka yerde bulmak mümkün değil. Biz yıl içerisinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ziraat odaları, tarım müdürlükleri, sanayi odaları, ticaret odalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu modeli onlara anlatmaya çalışıyoruz fakat burada güneş açısı çok önemli, nem oranı önemli ve o bölgenin domatesin yetişmesi de hakikaten önemli. Hepsinin bir arada olması bize ciddi bir şekilde zenginlik katıyor, farklılık ortaya koyuyor. Bu farklılığı ortaya koymuş bir ilçe olarak tarıma dayalı sanayinin en güzel şekillendirilmesi ve bir model olarak Türkiye'ye sunulması için Torbalı örneğini ortaya koyuyoruz” dedi.
Domatesin yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi içerisinde elde edildiğini kaydeden Olgun, “Fakat bizim bunları çeşitlendirip yıl boyunca tüketimini sağlayacak bir gıda haline getirmemiz gerekiyor. Bunu yurt dışına göndermemiz Türk ekonomisine farklı bir kazanç olarak geri dönüyor” diye konuştu.

ABD, KANADA VE AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Özellikle ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin kurutulmuş domates tükettiğini söyleyen Başkan Olgun, “Avrupalıların çok tercih ettiği bir ürün bu domatesler. 10 kilo yaş domatesten, 1 kilo kurutulmuş domates elde ediliyor. Bu domatesler özellikle meze olarak tüketiliyor ve pizza sosu yapılıyor” dedi.

'AMACIMIZ TOPRAKTAN ÇATALA ÜRÜN'

2003 yılından beri kuru domates ihracatı yaptıklarını anlatan kurutmalık domates işletmecisi Harun Saygıner, “Başlarda sadece domatesi fabrikalardan alıp piyasaya satıyorduk. Pazarımız arttıkça üretime başladık, kendimiz ektik, kendimiz kuruttuk, kendimiz satmaya başladık. Şuan bin dönüme yakın domates ekiyoruz. 10 bin ton domatesi kurutuyoruz. Kurutma alanında da 250 kişiyle 800-900 ton kuru domates elde ediyoruz. Asıl amacımız topraktan çatala, yani son tüketiciye kadar üretimi kontrol altına almak, elimizde tutmak, insanlara kendi organik mallarımızdan yedirmek istiyoruz onlar için ekimi kontrol altında tutuyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurutulmuş Domates ihraç

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