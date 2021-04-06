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Bitcoin 59 bin sınırında! Chainlink, Polkadot ve Coinbase'de son gelişmeler!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 06.04.2021 08:18 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mart ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden 52,000 dolara kadar indikten sonra toparlanarak 59,000 dolar sınırına tekrar yükseldi.

Bitcoin 59 bin sınırında! Chainlink, Polkadot ve Coinbase'de son gelişmeler!

Son 24 saat içinde 57,694.83 ve 59,891.30 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.98 artışla 58,954.46 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolarlık artışla 1.1 trilyon dolara yükseldi.

ETHEREUM GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.82 artışla 2,122.82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 17.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 244.69 milyar dolara yükseldi.

BNB'NİN PİYASA HACMİ ARTTI

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.93 artışla 376.31 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 37.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 57.87 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 44 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 978 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

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Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 40 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,117 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,714 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.6'sını Bitcoin, yüzde 12.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 40 milyar dolar artışla 190 milyar dolara yükseldi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Bitcoin madencilerinin net pozisyon değişikliğinin olumluya dönmesinden bu yana, madenciler dijital jeton biriktirmeye devam ettiler. Madenci net konum değişikliği, madencilik havuzlarının işlem akışını temsil eder ve metrik pozitif olduğunda, madenciler tarafından satılan toplam Bitcoin sayısı, tutulan miktardan daha azdır.

COINBASE, CHAINLINK, POLKADOT GELİŞMELERİ

"CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, geçtiğimiz hafta kripto borsası Coinbase'den yaklaşık bir milyar dolarlık Ethereum'un çekildiğini açıkladı. Coinbase'den 400.000 ETH (800 Milyon Dolar) çekilmesi kurumların ETH satın alımlarını arttırdığı şeklinde yorumlanıyor.

"Goldman Sachs'ın 2021'in ikinci çeyreğine kadar Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıkları için ilk yatırım kanallarını yayınlamaya hazırlandığı bildiriliyor. CNBC'ye göre Wall Street devi, en az 25 milyon dolarlık yatırım yapabilen, yüksek net değerli bireyleri, aileleri ve bağışları hedefleyen özel servet yönetimi grubundaki müşterilere finansal ürün sunmayı planlıyor.

"Chainlink Fiyat Beslemeleri, Polkadot ekosistemindeki akıllı sözleşme uygulamalarının yeni ürünleri ve pazarları güçlendirmek için doğru, güncel ve dayanıklı fiyat referans verilerine erişmesine olanak tanıyacak.

"Enerji alıcılarını ve satıcılarını birbirine bağlayan esnek bir pazar aracılığıyla yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmenin bir yolu olarak küresel enerji şebekelerine blok zincir teknolojisini getirme hedefine sahip bir grup kripto para birimi projesi var. 2021'in başından bu yana çok yüksek kazançlar gören enerji odaklı üç proje ise,Energy Web Token (EWT), Power Ledger (POWR) ve WePower (WPR)." (Grafik)

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(DHA)

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