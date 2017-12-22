Araç muayenede kredi kartı dönemi

22 Aralık 2017 15:04
Araç muayenede kredi kartı dönemi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebilmesi talebini içeren soru önergesine Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’dan olumlu yanıt geldi.

Bakan Arslan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatıldığını söyledi.


CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araç muayene ücretlerinin nakit ve peşin olarak alınmasının araç sahiplerini zaman zaman sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Bu ödemelerin kredi kartıyla ve taksitli ödenebilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Ücretin nakit ve peşin tahsil edilmesinin sebebi nedir? Ülke genelindeki kaç tane araç muayene istasyonu vardır?” diye sordu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şu yanıtı verdi:

"Araç muayene ücretlerinden tahsil edilen Hazine paylarının, izlenen ayın yedinci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı hesaplarına işleticiler tarafından yatırılması gerekmektedir. Habertürk'ün haberine göre, kredi kartı ile yapılan tahsilatların ise, bankalar tarafından yaklaşık olarak 40 gün sonra işleticilere ödenmesi ve bankalarca bu tahsilatlardan komisyon alınması nedeniyle, araç muayene ücretleri peşin olarak tahsil edilmektedir.

Öte yandan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatılmış olup, çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir."

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları19 yorum
  • 45 Oy
    ha kartla ha nakıt nasılsa soyuluyoruzz
    CEVAP VER
  • 46 Oy
    sanki bedava olacak. 1 ay sonra yine ödeneecek..
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    @ultravolta sagolasın CHP EN AZINDAN BU ÖZEL ŞİRKETLERİN VERGİ KACIRMASINI ONLUYOR VE NAKİTİ YETMEYEN KULLANICIYA KOLAYLIK SAGLIYORSUN
    CEVAP VER
  • 33 Oy
    Sırf para ağaları az daha sömürsün kazansın diye çalışıyor devletimiz elektrikte aynı değil mi kazanırken cebe ama azıcık kaçak falan olunca direk garibanların cebinden al koy cebine gücü yetene kim kimi tutarsa misali köprü yapıldı yine aynı vatandaşı düşünen yok SADECE ZENGİN PARASI OLAN YAŞASIN MANTIĞI AMA O OY ZAMANI GELECEK
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    @tatlizehir SAGOL CHP..BU SAYEDE BU YABANCI ŞİRKETLERİN VERGİ KACIRMASI ONLENİR HEMDE KOLAYLIK OLUR..BAZEN İNSANIN PARASI YETMİYOR VEYA AKSİLİK OLUYOR
    CEVAP VER
  • 30 Oy
    ÖNÜMDEKİ ARAÇ CADDEDE EZOSUNDA SOBA BORUSU GİBİ DUMAN ATARAK TRAFİKDE GEZSİN BENDE 4 YILLIK ARACI MUYANEYE GÖRÜP PARA ÖDEYİM
    CEVAP VER
  • 35 Oy
    Yaptırmayın derim. Böyle daha tasarruflu oluyor.
    CEVAP VER
  • 25 Oy
    EYYY GÜZEL VEKİLLERSİZLER ONCA MAAŞLARI ALIPYERKEN HANGİ VİJDANINIZ RAHAT OLUYORSA BUNU ANLAÖMAK İSLAM DİNİNE GÖRE ÇOK ZOR AMA ÖNERGE VERİRKE NOLUR BİRAZ VİJDANINIZ SIZLASINDA DAGDA TAŞTA KARDA KIŞTA CANLARINI HİÇE SAYARAK GÖREV YAPAN BU ER OLARAK GÖREVİNİYAPAN ASKERLERİMİZDE MAAŞA BAGLANMASI İÇİN BİR ÖNERGE VERİN İLK DEFA POLİS OLUP ATANANLAR 44OO TLMAAAŞ VEREN İKTİDAR HİÇ OLMAZSA BU POLİS MAAŞININ YARISINIDA DAGLARDA VATANININ SELAMETİ İÇİN CANINI BİLE HİÇE SAYAN BU ASKERLERİMİZE VERİN ARTIK BU ÇOCULKARI BELEŞ ÖLÜME TERKETMEYİN BÜTÜN PARTİLERE DUYURULUR
    CEVAP VER
  • 24 Oy
    MUAYENEYE ÖNEMLİ TABİKİ FAKAT SU MAGANDALARIDA EGİTSENİZ
    CEVAP VER
  • 21 Oy
    KREDİ KARTINI HERYERDE KULLANIRSIN, ARAÇ MUAYNESİNDE KULLANAMAZSIN... GEÇ KALINMIŞ BİR ÇALIŞMA UMARIM OLUMLU SONUÇ ÇIKAR ...
    CEVAP VER
  • 30 Oy
    AKP NİN İKTİDAR DÖNEMİ İÇİNDE İLK DEFA CHP NİN VERDİGİ BİR ÖNERGEYE SICAK BAKILMIŞ VAY BEEEE BİR YAKINLAŞMA VAR DEMEKKİ. BİRDE VEKİL MAAŞLARI ARTIŞINDA HEM FİKİR OLUYORLAR BOGAZLARINDA KALASICALAR
    CEVAP VER
  • 18 Oy
    iyi olmuş gittim gecen kredi kartı kullanmıyoruz diyor böyle saçmalık mı olur günlük ne kadar sıcak para dönüyor orda bililyor musun bilmiyorum bizde kerdi kardı kullanmıyoruz diyor böyle devirde hemde..
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Muayene ücreti en fazla 50 tl olmalı gerisi haram.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Nakit parayı kaldıracaksın kullanımdan.... herkes kart kullanacak alışveriş sırasında da vergisini de ödeyecek... ama zenginin bindiği lüks yatdan 2 lira mazot çiftciden de 5 lira mazot vergisi almayacaksın.. pırlantadan %30 ekmekten %1 vergi alacaksın... herkesden eşit vergi alacaksın... sigaraya alkole yüklemeyceksın vergileri... vee iddaa yı, at yarısını, milli piyangoyu kaldıracaksın.. oynatmayacaksın.... milleti şeytanla başbaşa bırakmayacaksın... kumarı bu milletiten temizleyeceksin.... bunların olmaması için bir engel yok.. hadi bakalım müslüman yöneticileri görelim.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Vay anasını bunlar alışmışlar sıcak paraya hep gelsin hep gelsin dünyadan haberleri yok insanlar ticaret yapmaya çalışıyor çekler,senetler açık hesaplar vadeler 7-8 hatta 12 aya çıkan vadeler var bunlar diyor ki kartla olursa banka 40 gün sonra yatırır mış yok komisyon keserlermiş kartla çalışan esnaf ne yapsın sayın ulaştırma bakanı memlekette işçi olupta 4 aydır maaş almayan tanıdıklarım var bu insanlar ne yapsın muayeneye gitmeden önce vergi borcun varsa kapatacaksın emisyon muaynesini yaptıracaksın aracın eksiklerini gidereceksin bunlar hep para tarladan toplanmıyor ki
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    bi 10 dakka bile sürmüyor muayene 200 tl günah yahu, doktor öğrenmen almıyor o kadar saatine
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Araç muayene işlerini almanlardan alınmasını ve ödenen paranın T.C. DEVLETİNDE kalmasını istiyorum.Türk düşmanı almana haraç ödemek zoruma gidiyor.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Muayene ücretleri cok yuksek yari yarıya düşürülmeli.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    30 dk içinde 200 tl kazanan varmı? Bu iş 200 tlye olurmu be .yazık yazık.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomotiv Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın