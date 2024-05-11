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Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu: 31 Mayıs’a dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.05.2024 11:51
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Temmuz ayındaki emekli zammı öncesinde 16 milyon emeklinin gözü bir de Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olan bayram ikramiyesinde. Bu yıl 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Peki emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına giden rapor herkesi heyecanlandırdı. İşte detaylar…

Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu: 31 Mayıs’a dikkat!

Emekli maaşı zammı Temmuz ayında artacak. Ancak öncesinde emekliler Ramazan Bayramı öncesi yüzde 50 artış yapılan emekli bayram ikramiyesini Kurban Bayramı öncesinde hesaplarında görecek. Peki bayram ikramiyesi artacak mı? Ne kadar olacak?

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 İÇİN 3 BİN TL OLDU

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" demişti.

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BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM İDDİASI

Hükümet kaynakları, emeklilerin refahını artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeniden artırılması konusunda rapor sunulduğunu aktardı.

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Bu yıl Kurban bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. İkramiye alabilmek için aylık hak etmiş olma şartı gereği 1 Haziran ve öncesinde maaş hak etmiş olanlara ikramiye ödemesi yapılacak.

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KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

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YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN SON GÜN 31 MAYIS

Mayıs ayı içerisinde herhangi bir gün emeklilik dilekçesi verilerek SGK’ya müracaat yapılması durumunda maaş hesaplaması bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor. Yani 1-30 Nisan arasında başvuru yapan bir sigortalı için maaş hesabı 1 Mayıs'tan itibaren yapılıyor. Yine 1-31 Mayıs arasında emeklilik başvurusu yapan bir sigortalı için de maaş hesabı 1 Haziran itibariyle başlayacak. Yeni emeklilik müracaatında bulunacak sigortalılar ve EYT'liler için 1 Haziran ve öncesinde maaş hesabı başlamışsa kendilerine toplu ödeme daha sonra da yapılsa bile ikramiye hak edilmiş oluyor.


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Emekli bayram ikramiyesi
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