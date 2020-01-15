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  4. Bakan Dönmez, hidrojen yakıtlı otomobili test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Bakan Dönmez, hidrojen yakıtlı otomobili test etti! 150 kilometre fazla gidecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen hidrojen yakıtla çalışan otomobile ilişkin, "Araç kendi içerisinde bir nevi hibrit. Normal elektrikli araçlara hidrojen yakıtlı pilleri koyduğumuzda menzil uzayacak. Şu anda deneme için yapılan araç, elektrikle 300 kilometre menzile sahip. Bu menzili hidrojenli yakıtla 150 kilometre uzatma imkanı var." dedi.

Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kampüsünde borlu hidrojen üretim sistemiyle çalışan elektrikli otomobilde incelemelerde bulundu.

Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kampüsünde borlu hidrojen üretim sistemiyle çalışan elektrikli otomobilde incelemelerde bulundu.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, araçta hidrojenin yakıt olarak kullanıldığını, yakıt piline giden hidrojenin elektriğe dönüştürülerek elektrikli motorun aktive edildiğini anlattı.
Dönmez, TÜBİTAK MAM ve BOREN'in birlikte geliştirdiği araçtan şu anda 2 adet üretildiğini ve yeni bir araç için de çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Bu elektrikli araca benzer bir teknoloji ancak burada aracı şarj etmiyorsunuz. Hidrojen üzerinden bu kaynağı elde etmiş oluyorsunuz." diye konuştu.
Bu tür teknolojilerde hidrojenin ekonomik ve güvenli şekilde elde edilmesinin önemli olduğuna işaret eden Dönmez, "Türkiye'de 8 ila 10 yıldır üniversitelerimizde ve Bor Enstitümüzde yapılan çalışmalar var.
Bugün bilim adamlarımız bakanlığımızda Türkiye'nin hidrojen yakıtında yol haritasını oluşturmak için bir araya geldi. Yine bu konuda araştırma, geliştirme yapan girişimci firmalarımız var. Onlarla birlikte önümüzdeki günlerde yol haritasını oluşturacağız ve kamuoyuyla da bunu paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sessiz çalışma, sıfır emisyon ve hızlı ivmelenme

Sessiz çalışma, sıfır emisyon ve hızlı ivmelenme
Dönmez, geliştirilen aracın sessiz çalışma ve sıfır emisyon değeriyle elektrikli otomobillerle benzerlik taşıdığını, sıfırdan 100 kilometreye ulaşma açısından da içten yanmalı motorlara göre iki kat hızlı olduğunu dile getirdi.
Dönmez, geliştirilen aracın sessiz çalışma ve sıfır emisyon değeriyle elektrikli otomobillerle benzerlik taşıdığını, sıfırdan 100 kilometreye ulaşma açısından da içten yanmalı motorlara göre iki kat hızlı olduğunu dile getirdi.
Araçların yürüyen aksamlarında çok az dişli kullanılması ve aktarma organlarının son derece az olması nedeniyle üretiminin daha ekonomik olacağını aktaran Dönmez, "Araç kendi içerisinde bir nevi hibrit.
Normal elektrikli araçlara hidrojen yakıtlı pilleri koyduğumuzda menzil uzayacak. Şu anda deneme için yapılan araç, elektrikle 300 kilometre menzile sahip. Bu menzili hidrojenli yakıtla 150 kilometre uzatma imkanı var." diye konuştu.
Dönmez, geliştirilen aracın yakıt hücresinin elektrikli araçlarınkinden farklı olduğunu belirterek, "Düşünün, uzun bir seyahat planladınız. 300-400 kilometreden fazla gideceksiniz, eğer hidrojen ihtiva eden bir yakıt koyarsanız, menzili uzatmış oluyorsunuz. Biz hidrojen tutucu olarak bor kullanıyoruz." dedi. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, TÜBİTAK, Hidrojen,

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