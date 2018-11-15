Bakan Faruk Özlü'den 'cam filmi' açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM'de 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Özlü, OHAL'in kanlı darbe girişimi sonrasında ilan edildiğini hatırlatarak, "Olağanüstü bir durum söz konusuydu. Olağanüstü Hal terör örgütlerine karşı bir durumdur. Olağanüstü Hal, sanayiciye, bilim adamlarına, teknoloji üretenlere karşı değil, terör örgütlerine karşı ilan edilmiştir. Hiç kimsenin makale yazmasına, yabancı ülkelerdeki bilim dergilerine yazı göndermesine engel bir durum söz konusu değildir. Birtakım terörle iltisakı olan kişilerin terör eylemleriyle ilgili faaliyetlerinden dolayı ihraç edilmiş olmaları, hapse girmiş olmaları bunun bilim, sanayi, teknoloji ile ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Özlü, Türkiye Bilimler Akademisi ile ilgili soru üzerine, "Bakanlığımıza yönelik bir kuruluştur. Mali, bilimsel özerkliği var. TÜBA başkanını üyeler seçiyor. Özerklik konusu yasada tanımlanmış" şeklinde konuştu.