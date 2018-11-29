BMW 1 Serisi yenilendi

Alman otomotiv devi BMW, giriş seviyesindeki modelini yeniledi. Yenilenen 1 Serisi’ne ait bir prototip geçtiğimiz günlerde Almanya sokaklarında casus kameralara yakalandı. Yoğun kamuflajlı olarak görüntülenen yeni BMW 1 Serisi’nin genel tasarım profili Premimum C Segmenti bir otomobil için oldukça yetersiz görünüyor. Bu da bizlere Alman otomotiv devinin 2011 yılında piyasaya çıkan mevcut ikinci nesil 1 Serisi’nden gerekli dersi almadığını gösteriyor. Tabii bu konuda kesin bir şey söylemek için prototipin kamuflaj olmaksızın daha yakından incelenmesi gerekiyor. Ancak bunun için bir süre daha beklemek gerekecek. Yani yeni BMW 1 Serisi tam olarak yüzünü gösterene kadar nefesler bir süre daha tutulacak. Ta ki Mart 2019’a kadar.

Yeni BMW 1 Serisi yüzünü 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gösterecek!

F40 kodu verilen üçüncü nesil BMW 1 Serisi’nin üzerindeki örtü 7-17 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda kalkacak. Hiç vakit kaybetmeden de piyasadaki yerini alacak olan giriş seviyesindeki Alman hatchback’i piyasaya çıkar çıkmaz Avrupa’daki Mercedes-Benz A-Serisi, Audi A3 ve Volvo V40 gibi Premium C Segmenti rakipleri ile yüzleşecek. 2017 yılında 137.959 adet satan 1 Serisi bu segmentte en çok satan üçüncü model. Ancak dürüst olmak gerekirse Mercedes-Benz yeni A-Serisi ile oldukça iyi bir iş çıkardı. Umut edebiliriz ki BMW yeni 1 Serisi ile iyi bir şeyler ortaya koyabilsin. Yoksa A-Serisi’nin 1 Serisi’nin giriş seviyesi pazarındaki payını alması işten bile değil.

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