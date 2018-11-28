C-Serisi beraberinde yeni motor seçenekleri getirecek!

2014 yılından beri üretilen mevcut dördüncü nesil (W205) Mercedes-Benz C-Serisi kariyerindeki beşinci yılı geride bırakmak üzere. Öte yandan piyasadaki ezeli rakibi BMW 3 Serisi yeni nesil modeli ile 2019’un ilk aylarında yola çıkacak. Mercedes-Benz C-Serisi’nin ise beş yılın verdiği bu yorgunlukla yeni BMW 3 Serisi‘nin karşısında tutunabilmesi oldukça zor görünüyor. Her ne kadar Mart 2018’de küçük bir facelift operasyonu geçirse de mevcut şartlarda bu yeterli değil. Piyasada oldukça popüler olan 3 Serisi’ne karşı rekabetçi kalabilmesi için büyük bir değişim şart. Alman otomotiv devi ise bunun farkında ve beşinci nesil Mercedes-Benz C-Serisi’ni 2020 yılında tanıtmak için kapsamlı bir geliştirme sürecini başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Stuttgart yakınlarında casus kameralara yakalanan prototip bizlere mevcut nesil C-Serisi’nin karakteristik tasarımına büyük ölçüde sadık kalındığını gösteriyor. Tabii bu konuda daha fazla ayrıntı verebilmek için prototipin daha yakından incelenmesi gerekiyor. Öte yandan beşinci nesil C-Serisi’nin mevcut modele yakın boyutlarda olacağı ancak biraz daha uzun bir dingil mesafesine sahip olacağı tahmin ediliyor. Aracın modüler mimarinin ise mevcut nesilde kullanılmakta olan MRA platformunun daha gelişmiş bir versiyonuna dayanacağı biliniyor.