Dış lastik ithalatında damping önlemi

02 Aralık 2017 11:43
Dış lastik ithalatında damping önlemi

Ekonomi Bakanlığınca, Çin menşeli bazı araçlarda kullanılan kauçuktan dış lastik ithalatında dampinge karşı önlem alınmasına karar verildi.

Ekonomi Bakanlığınca, Çin menşeli bazı araçlarda kullanılan kauçuktan dış lastik ithalatında dampinge karşı önlem alınmasına karar verildi.

Bakanlığın, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yürütülen soruşturma sonucu, Çin menşeli kauçuktan dış lastik ithalatında mevcut önlemin yürürlülükten kaldırılması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi.

Bakanlık, Çin menşeli "otobüs ve kamyonlarda kullanılan ve yükleme endeksi 121'i geçen, tarım ile orman taşıtları, makinalarda kullanılan türde olanlar, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar ile diğerleri" şeklinde tanımlanan kauçuktan dış lastik ithalatında, CIF (ithalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) bedelinin yüzde 60'ı kadar dampinge karşı önlem uygulanmasını kararlaştırdı. AA

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