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İlk yerli otomobil 'Devrim'e kapsamlı bakım

05 Mart 2018 15:07

Eskişehir'de kurulu TÜLOMSAŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından 1961 yılında zor şartlarda üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 57 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi.

İlk yerli otomobil 'Devrim'e kapsamlı bakım
Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 57 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi.
 
AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan ve 1961 yılında TÜLOMSAŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim'de 5 Eylül 2017'de başlatılan bakım çalışmaları tamamlandı.
 
Fabrikada görevli 5 işçi ve 10 mühendis tarafından yaklaşık 5 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Devrim otomobili, ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.
 
İlk günkü orijinal görünümüne kavuşan Devrim'in servis bakım işlemleri, TÜLOMSAŞ imkan ve kabiliyetleriyle, uzman personel tarafından gerçekleştirildi. 
 
 
 
 
Yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Devrim otomobili, 57 yıl aradan sonra, detaylı ekspertiz, demonte işlemleri, motor ve şanzıman tadilatı, iç kabin tadilatı, gövde, boya tadilatı ve montaj olmak üzere altı aşamada gerçekleştirildi.
 
Otomobil, TÜLOMSAŞ yerleşkesinde yapımı tamamlanan, içinde demiryollarını anlatan objelerin de bulunduğu yeni müzede hafta içi 10.00-16.00 ve hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
 
Devrim otomobili
 
Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.
 
 
 
 
TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.
 
 
 
 
Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobilin aküsü sökülüyor.AA

 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 9 Oy
    İŞTE BU MİLLİ OTOMOBİL GERÇEK YERLİ OLAN BU. ÇÜNKÜ DIŞA BAĞIMLI HİÇ BİR KISMI YOK. YANİ BİZE NE YAZILIM NE MEKANİKİ AKSAMINA AMBARGO UYGULAYAMAZLAR. DÜNYA BİRBİRİNE GİRSE BU ARAÇ YÜRÜR. EY BÜYÜK ATA !! AÇTIĞIN YOLDAN GÖSTERDİĞİN AMAÇTAN HİÇ DURMADAN YÜRÜYECEĞİMİZE AND İÇERİM. TÜM ZORLUKLARA KISITLAMALARA BASKILARA RAĞMEN BİZ TÜRK GENÇLERİ VATANDAŞLARI YOLUNDA YÜRÜYECEĞİZ. NİCE BAĞIMSIZ OTOLAR YAPIP DEV FABRİKALAR KURACAĞIZ AVRUPA AMERİKA BİZİM TEKNOLOJİMİZE UYMAKTA ZORLANACAK. ÇÜNKÜ BİZ TÜRK OĞLU TÜRKÜZ.
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  • 10 Oy
    elin oğlu uzay gemisi yaptı,biz bi kıçı kırık otomobile toz kondurmuyoruz.
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