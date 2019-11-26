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Kamu bankalarının indirimine katılınca ticari araçlarına ilgi de arttı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

Yerli üretimi desteklemek amacıyla kamu bankalarınca hazırlanan indirimli taşıt kredisi kampanyasına Rusya’nın önde gelen ticari araç devi GAZ Grubu’nun da dahil olması, Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlarına ilgiyi artırdı.Rus şirketin Sakarya'daki fabrikasında montajı yapılan ticari araçlarında peşin alımlarda 3 ila 4 bin TL arasında indirimli satılmaya başlandı.

Kamu bankalarının indirimine katılınca ticari araçlarına ilgi de arttı

Dünyada 40’dan fazla ülkeye ticari araç ihraç eden Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden olan GAZ Grubu'nun, Türkiye pazarında da araçları satılıyor. Türkiye pazarında gövde hacmi 11,5 m3 ve 13,5 m3 olmak üzere iki versiyondaki araçları grubun Türkiye bayilerinde geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Sakarya’da da montaj tesisi bulunan Rus şirket, araçlarını uzun vadede Türkiye’de üretip, yurt dışına ihraç etmeyi planlarken, Gazelle marka hafif ticari araçlarını 83 bin TL ila 97 bin TL arasında satıyor. Rus şirketin, Türkiye'de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da, yerli üretimi desteklemek amacıyla kamu bankalarınca hazırlanan kampanya kapsamına girdi.Araç sahibi olmak isteyenlere uygun koşullar ile finansman sağlayan ve otomotiv sektörüne önemli bir hareket getiren kampanya Rus şirketin Türkiye üretimli ticari araçlarına da ilgiyi artırdı.

FAİZLERİN DÜŞMESİ ARAÇ SATIŞLARINI ARTIRDI

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz ay indirimli faiz kampanyasına dahil olan GAZ Grubu’nun araç satışlarında bir ay içinde artış oldu. Hafif ticari araçları kampanya nedeniyle yüzde 0,49 ila yüzde 0,69 faiz oranlarıyla 60 aya kadar vade imkanı ile satın alınabilirken, nakit iskontosunu kullanmak isteyen araç sahibi olmak isteyenler ise yüzde 0,99 faizle 60 aya kadar vade imkanı tanınıyor. Şirket, eski aracını getirenlere özel takas desteği de tanıdığı bilgisini de paylaşıyor. Kamyonet modellerinde 79 bin 990 TL’den, 2019 model Panel Van 13.5 m3 modellerinde ise 97 bin 350 TL’den fiyatlarının başladığı da şirketin web sayfasında belirtiliyor. Rus şirketi peşin alımlarda 3 ila 4 bin lira arasında indirimli satışlara başladı. Şirket yetkilileri, ticari araçları için fiyat ve kalite dengesi bakımından müşterilerine en iyi teklifi verdiklerini söyledi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
GAZ Grubu taşıt kredisi Gazelle

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