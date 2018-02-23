FİNANS

Kusurlu araçlara takip! Trakfiten men edilecekler

23 Şubat 2018 10:38

Kusurlu araçların üretici tarafından geri çağırılmasını zorunlu kılan düzenleme yürürlüğe girdi. Sorunu gidermeyen araçlar trafikten men edebilecek.

Kusurlu araçlara takip! Trakfiten men edilecekler

 Gelişmiş dünya ülkelerinde şahit olduğumuz birçok standart bundan sonra Türkiye otomotive sektöründe de geçerli olacak. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan “Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ile piyasaya arz edilen yeni araçların teknik düzenlemelere ve güvenlik gereklerine uygun olup olmadığının denetlenecek.

 
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; araçların karayolu trafik güvenliğine katkı sağlanması hedefiyle böyle bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.

ÜRETİCİ HATASINI TELAFİ EDECEK
 
Açıklamada; firmalar tarafından yürütülen ve Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilen gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin prosedürün yönetmelikte detaylı olarak tanımlandığı belirtildi.Yönetmelikle piyasaya arz edilen yeni araçların ve otomotiv ürünlerinin ilgili teknik düzenlemelere ve güvenlik gereklerine uygun olup olmadığının denetlenerek, karayolu trafik güvenliğine katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
 
MERAK EDİLENLER
 
Açıklamada, yönetmeliğin getirdiği yeniliklere ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Üreticilerin, geri çağırdığı araçların internet sayfasından sorgulanmasını sağlayacak alanları oluşturması zorunlu hale getiriliyor. Yapılan ilan ve bildirimlere rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri için aracın trafikten geçici veya sürekli olarak men edilmesi veya periyodik muayenede kusurlu olarak değerlendirilmesi sağlanabilecek. Gönüllü geri çağırma faaliyetlerine konu olacak önlemler üreticinin talebi, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlık durumu gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre sınıflandırılacak ve Bakanlığımız tarafından onaylandıktan sonra ilgili firmalar tarafından uygulanacaktır.”
 
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