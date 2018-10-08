FİNANS

Peugeot’dan kritik dizel kararı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Avrupa’da en çok satan beş otomotiv devi arasında yer alan Fransız otomobil üreticisi Peugeot da diğer tüm rakipleri gibi dizel modeller konusunda zor bir seçime doğru sürükleniyor. İşte detaylar...

Peugeot’dan kritik dizel kararı!

Avrupa’daki otomobil pazarında dizel modellerin payı giderek düşüyor. 2017 başlarında pazarın % 50’sini oluşturan dizellerin payı şimdilerde % 36’ya düştü. İşin kötüsü önümüzdeki yıl itibariyle % 30’lara kadar düşeceği öngörülüyor. Yılın son çeyreğine girdik. Son üç ayda sektörde neler değişir bilinmez. Ancak şu bir gerçek ki, dizel motorlar için yolun sonu çok yakın görünüyor. Avrupa’da dizel motorlu modellere olan talep hız kesmeden düşüyor. Eğer bu düşüş bir yerde durmazsa dizel modeller tamamen tarih olabilir.

Avrupa’da en çok satan markalardan biri olan Peugeot ise birçok rakibi gibi dizel motorların gelişimini durdurmaya karar verdi. Bir süre dizel motorlara yatırım yapmayacak olan Fransız otomotiv devi, dizellerin piyasadaki durumunun netleşmesini beklemeye karar verdi.

Peugeot Ürün Direktörü Laurent Blanchet, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konuştu!

Durumu büyük bir belirsizlik içinde olan dizel motorlu modellerin geleceği hakkında açıklama yapan Laurent Blanchet “Dizel teknolojisini daha fazla geliştirmemeye karar verdik. Dizelin geleceği şu an belirsiz. Neler olacağını görmek istiyoruz. Dizelin pazardan silinip silinmeyeceğini görmek zorundayız” dedi.

Öte yandan Peugeot’un da bünyesinde bulunduğu PSA Group‘un, önümüzdeki yıldan itibaren piyasaya süreceği her yeni Citroen, Peugeot , DS Automobiles ve Opel / Vauxhall modeli için bir plug-in hibrid versiyonu sunmayı planladığını biliniyor.

iPhone Xs Max ve Google Pixel 2 XL kamera karşılaştırması

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Renault, dizel üretimini azaltıyorRenault, dizel üretimini azaltıyor
Otomobilde Ocak - Eylül ayında satış rakamlarıOtomobilde Ocak - Eylül ayında satış rakamları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil Peugeot dizel

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat

Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat

Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

Renault, dizel üretimini azaltıyor

Renault, dizel üretimini azaltıyor

Otomobilde Ocak - Eylül ayında satış rakamları

Otomobilde Ocak - Eylül ayında satış rakamları

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

SEAT, Paris'te yeni SUV'ları sergiledi

SEAT, Paris'te yeni SUV'ları sergiledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.