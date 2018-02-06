FİNANS

Plakada yeni dönem başlıyor

06 Şubat 2018 10:22

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler ile sahte plaka satışının önüne geçilecek.

Plakada yeni dönem başlıyor

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, plakalar, tabakasında 10x10 milimetrelik bir alana sığacak şekilde, yatay 100 milimetre ve dikey 50 milimetre aralıkla tekrar eden kare kutucuklar içinde ay yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan yansıtıcılı folyo ile kaplanacak.

Sahte plaka satışlarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle birlikte, güvenlik işaretleri yansıtıcı üst tabakanın imalatı aşamasında, reflektif tabakanın içinde ayrılmaz bir bütün olarak imal edilecek.

BENZERİ ÜRETİLEMEYECEK

Plakalar üzerinde yapılan değişiklikle ‘güvenlik işaretleri’ fiziksel ve kimyasal yollarla çıkarılamayacak. Fotoğraf, fotokopi, baskı, hologram ve diğer görüntü işlemleri ile benzeri üretilemeyecek plakalarda, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası, aracın 1.8 metre önünde veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açıyla bakıldığında görülebilecek. Araca 1 metreden fazla yaklaşıldığında veya 4 metreden fazla uzaklaşıldığında ise güvenlik işaretleri görülemeyecek.

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Okuyucu Yorumları28 yorum
  • 366 Oy
    Alın oğlum alın vatandaşın bacağında bi donu birde aldığı nefes kaldı. Onlarıda alırsanuz dğnya size kalır tıka basa yer. Korumasız adam gibş yaşarsınız.
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  • 190 Oy
    sizden önce üretmişlerdir merak etmeyin :)
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  • 180 Oy
    Yine, cepten para çekmece oyunu! Çipli kimliğin sahtesini yapan,bunu da yapar!Önce,insanları aydılatalım sonra hapis ve para cezalarını artırmaktan başka çare yok!
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  • 127 Oy
    Hadi yaaa... sizin yeni farkına vardığınız plakalar zaten 15 yıldan beri var... :-)
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  • 143 Oy
    Ne gerek var böyle fuzuli işlere anlamıyorm
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  • 54 Oy
    Para mı lazım
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  • 42 Oy
    benzeri üretilemeyecek '' cümlesi çok hoşuma gitti.:) hemde Türkiye'de.....
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  • 39 Oy
    kusura bakmayın ama yanlış yapıyorsunuz. plakaları geliştirmeye dünyanın parasını harcayacaksınız. birileri yine kopyalayacak. insanlar neden suça yöneliyor sorusunun yanıtını aramalısınız. işsizlik, adalet, eğitim, ekonomi bu halde olduğu sürece isterseniz nano teknoloji kullanın
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  • 0 Oy
    @ragnar129 aynen
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  • 24 Oy
    devletin verdiği plaka ile delik yok yazılar okunuyor boyası var muayeneden geçemedim. Ama adam özel plaka yapmış kalın yazı geçti nasıl bir sistem anlamadım.
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  • 24 Oy
    yarın bi haber çıkar tüm plakalar değiştirilcek denir vatandaşın cebinden yine para çalmış olurlar
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  • 22 Oy
    he he
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  • 14 Oy
    Yav..git..Bu ülkede.. 200TL lik banknotlar piyasa çıkmadan, sahtesi yakalandı.. ne anlatıyorsunuz siz!..
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  • 18 Oy
    Burası Türkiye.. yapılamaz denilen kimliklerimizin bile sahtesi yapılıyor..
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  • 17 Oy
    Sahte plakalara verilen cezayı sahte para basmakla aynı yapın bakın bakalım basan da takan da kalıyor mu????
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  • 11 Oy
    ilk plaka basilsin 30 dk sona sahtesini yaparlar. mualefet olmak icin soylemiyorum cipli kimliklerde ultra luks guvenlikliydi de ne oldu yine soyluyorum devlete ait ozel ve guvenlikli olmasi gereken seyler ciddi anlamda guvenlikli yerlerde yapilmali ve her ihtimal dusunulmeli ona gore yapilip taklit edilemeyecek kivama getirilmeli bunun icinde ar ge sart orasinda o olsun bu olsun la olmaz o is oyle olursa basta dedigim sey olabilir.
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  • 15 Oy
    Para lazım...
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  • 8 Oy
    Neden sahteciler bunu üretemez mi, saçmalık.
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  • 12 Oy
    her arabadan 5.10 tl alsanız kasa dolar devlete yan gelir.
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  • 14 Oy
    zeki müreni biz göreceğiz
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  • 12 Oy
    Çok ilginç ya yazı karakteri 3-5 tane olsun seçebilsin insanlar çok mu zor ya sanki okunmasınmı diyoruz
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  • 8 Oy
    teneke olmayacak mı artık
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  • 12 Oy
    DESENİZE GENE ŞOFÖRLER ODASI PLAKALARDAN PARA BASACAK, 3 AY İÇERİSİNDE MUAYENEYE GİDEN TÜM ARAÇLARIMIZIN PLAKALARINDA VİDA OLDUĞUNDAN DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK, ŞİMDİ BİR DAHAMI PARA VERİP DEĞİŞTİRECEĞİZ HERHALDE... ÇİFT PLAKA 34 VEYA 35 TL İDİ, BU BİRAZ PAHALI OLABİLİR...
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  • 3 Oy
    NAPOLYON NEDEMİŞTİİİİ...PARRA,PARRA,PARRA
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  • 3 Oy
    yine birilerinin cebi dolacak
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  • 3 Oy
    Aha yine milleti kaz gibi yolacaklar
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  • 3 Oy
    SAHTE PLAKA SATIŞI NE DEMEK YA,ÜLKEMİZ DE BÖYLE BİR SATIŞ NOKTALARIMI VAR,YADA SATANLAR VARSA DEVLET TARAFINDAN BİLİNİYOR MU?? BU NASIL BİR AÇIKLAMA AKLIM HAFSALAM ALMADI VALLA......ALLAH ALLAH ENTERESAN BİR AÇIKLAMA OLMUŞ.....SANKİ NORMALMİŞ GİBİ SAHTE PLAKA SATICILIGINDAN BAHSEDİLİYOR.....
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  • 3 Oy
    ÖNCE POLISLERIN ARABASININ PLAKASI DEGIŞSİN POLISLER BASTIRIYOR VATANDASDAN ÖNCE
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