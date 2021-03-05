Renault Captur 2021 fiyat listesi | Yeni yıla özel kampanya

Elektrokrom İç Dikiz Aynası﻿, LED Gündüz Farları﻿, E-call Acil Yardım Çağrısı﻿, Anti Blokaj Fren Sistemi﻿, Acil Fren Destek Sistemi﻿, Ön Sıra, Ön ve Yan Hava Yastıkları﻿, Merkezi Kilit﻿ ve Elektronik Denge Programı﻿ gibi standart donanımları bulunan Renault Captur, konforlu bir sürüş deneyimi imkânı tanıyor.

RENAULT CAPTUR 2021 FİYAT LİSTESİ



Renault Captur'un Joy modelinde Siyah Yan Aynalar﻿ donanımının yanında Hacim Kazanımlı Yedek Lastik﻿ ile tasarlandı. LED Gündüz Farları﻿, Anti Blokaj Fren Sistemi﻿, Ön Sıra, Ön ve Yan Hava Yastıkları﻿, Merkezi Kilit﻿, E-call Acil Yardım Çağrısı﻿, Acil Fren Destek Sistemi﻿, Otomatik Yanan Farlar﻿, Elektronik Denge Programı﻿ özellikleriyle yaratılan Renault Captur Joy, 298 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor…

Renault Captur Touch modeli ise Siyah Yan Aynalar﻿, Yüksek Orta Konsol﻿, Hacim Kazanımlı Yedek Lastik﻿, Tavan Rengi Yan Aynalar﻿ ile hazırlanırken, 310 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Benzin ve otomatik vites olarak tasarlanan Renault Captur, tasarımı ve renk seçeneğiyle sürücülerin tercihi oluyor…