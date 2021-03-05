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Renault Captur 2021 fiyat listesi | Yeni yıla özel kampanya

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.03.2021 11:55 | Son Güncelleme

Renault Captur; Joly, Touch ve Icon olarak üç serisini müşterilerine sunuyor. 2021 yılı fiyat listesini açıklayan Renault, Captur’u 298 bin TL’den başlayan fiyatlarla satıyor.

Renault Captur 2021 fiyat listesi | Yeni yıla özel kampanya

Elektrokrom İç Dikiz Aynası﻿, LED Gündüz Farları﻿, E-call Acil Yardım Çağrısı﻿, Anti Blokaj Fren Sistemi﻿, Acil Fren Destek Sistemi﻿, Ön Sıra, Ön ve Yan Hava Yastıkları﻿, Merkezi Kilit﻿ ve Elektronik Denge Programı﻿ gibi standart donanımları bulunan Renault Captur, konforlu bir sürüş deneyimi imkânı tanıyor.

RENAULT CAPTUR 2021 FİYAT LİSTESİ

Renault Captur'un Joy modelinde Siyah Yan Aynalar﻿ donanımının yanında Hacim Kazanımlı Yedek Lastik﻿ ile tasarlandı. LED Gündüz Farları﻿, Anti Blokaj Fren Sistemi﻿, Ön Sıra, Ön ve Yan Hava Yastıkları﻿, Merkezi Kilit﻿, E-call Acil Yardım Çağrısı﻿, Acil Fren Destek Sistemi﻿, Otomatik Yanan Farlar﻿, Elektronik Denge Programı﻿ özellikleriyle yaratılan Renault Captur Joy, 298 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor…

Renault Captur Touch modeli ise Siyah Yan Aynalar﻿, Yüksek Orta Konsol﻿, Hacim Kazanımlı Yedek Lastik﻿, Tavan Rengi Yan Aynalar﻿ ile hazırlanırken, 310 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Benzin ve otomatik vites olarak tasarlanan Renault Captur, tasarımı ve renk seçeneğiyle sürücülerin tercihi oluyor…

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Tasarımına da bir hayli özen gösterilen Renaul Captur’un, Joy 1.0 TCe 100 bg fiyatı 212 bin 50, Joy 1.5 Blue dCi 95 bg fiyatı 295 bin 100, Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı 326 bin 100, Icon 1.3 TCe EDC 130 bg fiyatı 326 bin 100, Icon 1.3 TCe EDC 155 bg fiyatı 330 bin 100, Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı 347 bin 100, Joy 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı 293 bin 100, Touch 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı 305 bin 100 TL'den satılıyor.

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