Renault, dizel üretimini azaltıyor

Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu yeni yasalarla birlikte giderek katılaşan emisyon standartları Avrupa’daki dizel otomobillerin sonunu getirecek gibi duruyor. Bu durum Avrupa’daki tüm otomotiv devleri gibi Renault’u da dizel otomobiller konusunda bir seçime zorluyor.

Renault halihazırda Avrupa’da en çok satan ikinci otomobil markası. Ancak dizele alternatif güç aktarma üniteleri piyasada giderek popüler hale geliyor. Fransız otomotiv devinin Avrupa’daki başarısını koruması ise melez hibrid güç ünitelerindeki satış başarısına bağlı. Durumun bilincinde olan Renault, büyük bir kumar oynamak zorunda kaldı ve dizel modellere sırt çevirmeye karar verdi.

Şirketin CEO’su Carlos Ghosn, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda gazetecilere verdiği demeçte “Açıkça dizel için yolun sonuna geliyoruz” dedi. Karşılanması giderek güç hale gelen emisyon standartlarını ve Avrupa şehirlerindeki dizel araç yasaklarını sebep gösteren Ghosn, önümüzdeki yıllarda dizel motor çeşitlerini yarıya indirileceğini belirtti.