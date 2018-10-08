Renault, dizel üretimini azaltıyor

Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu yeni yasalarla birlikte giderek katılaşan emisyon standartları Avrupa’daki dizel otomobillerin sonunu getirecek gibi duruyor. Bu durum Avrupa’daki tüm otomotiv devleri gibi Renault’u da dizel otomobiller konusunda bir seçime zorluyor.
Renault halihazırda Avrupa’da en çok satan ikinci otomobil markası. Ancak dizele alternatif güç aktarma üniteleri piyasada giderek popüler hale geliyor. Fransız otomotiv devinin Avrupa’daki başarısını koruması ise melez hibrid güç ünitelerindeki satış başarısına bağlı. Durumun bilincinde olan Renault, büyük bir kumar oynamak zorunda kaldı ve dizel modellere sırt çevirmeye karar verdi.
Şirketin CEO’su Carlos Ghosn, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda gazetecilere verdiği demeçte “Açıkça dizel için yolun sonuna geliyoruz” dedi. Karşılanması giderek güç hale gelen emisyon standartlarını ve Avrupa şehirlerindeki dizel araç yasaklarını sebep gösteren Ghosn, önümüzdeki yıllarda dizel motor çeşitlerini yarıya indirileceğini belirtti.
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Fransız üretici, dizel güç ünitelerinin Avrupa’da hala popüler olduğu segmentleri ve modelleri desteklemeye devam edecek. Hibrid teknolojisinin ise ağırlıklı olarak markanın en çok satan otomobillerinde kullanılması planlanıyor.
Megane, Captur ve Clio gibi en çok satan modellerin melez hibrid versiyonlarının en kısa sürede piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu iş için iyi bir zamanlama gerekiyor. Çünkü 2020 yılında Avrupa Birliği’nin otomobil üreticilerine getireceği 95 gram / km olan ortalama filo emisyon standartlarının büyük ölçüde karşılanabilmesi ancak markanın en çok satan modellerinin hibrid versiyonları ile mümkün görünüyor.
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