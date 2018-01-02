FİNANS

Yeni Jeep Wrangler sonbaharda Türkiye’de

02 Ocak 2018 12:19

Geliştirilen 4x4 yetenekleri, orijinaline sadık kalan daha modern tasarımı, yüksek verimliliğe sahip gelişmiş motor seçenekleri, kapsamlı teknolojik ve güvenlik donanımları ile Jeep Wrangler, 2018 yılının sonbahar aylarında Türkiye yollarında olacak.

Yeni Jeep Wrangler sonbaharda Türkiye’de

 Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde üretim adedine imza atan Jeep Wrangler'ın yeni nesil versiyonu, ilk olarak Kuzey Amerika’da görücüye çıktı. Üstün off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı ve bir dizi inovatif güvenlik ve gelişmiş teknolojik donanımla dünyanın en yetenekli ve tanınmış arazi araçlarından olma geleneğini sürdüren Yeni Jeep Wrangler; sonbahar aylarında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.  

 
MODERNİZE EDİLDİ

Yeni Jeep Wrangler serisi geleneksel Jeep tasarımına sadık modernize edilmiş bir dış görünümle dikkat çekiyor. Yeni dış tasarımıyla güçlü karakteristik duruşunu devam ettiren yeni Jeep Wrangler, geniş cam alanları sayesinde çevreye hâkim, rahat bir sürüş sunuyor. 
 
Jeep tasarımcıları markanın imzası niteliğinde olan efsanevi yedi oluklu ön ızgarayı yeniden tasarladı. Farlarla kesişen yeni ön ızgaranın üst kısmındaki kavis aerodinamik verimliliği arttırıyor. Sahara ve Rubicon modellerinde sunulan LED ön farlar ve sis farları daha çekici bir görünümü beraberinde getirirken sinyal lambaları çamurlukların uç noktasına entegre ediliyor. Alışılagelmiş olduğu kare formunu koruyan arka stop lambalarında da çağın gereklerine uygun olarak LED teknolojisi kullanılıyor.
 
SONSUZ KİŞİSELLEŞTİRME ŞANSI SUNUYOR
 
Yeni Jeep Wrangler 2 ve 4 kapılı olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretilecek. 2 kapılı gövde tipi Sport, Sport S ve Rubicon donanım seviyeleriyle sunulurken, 4 kapılı gövde tipi ise Sport, Sport S, Sahara ve Rubicon olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Onlarca farklı kapı, tavan ve ön cam kombinasyonları sonsuz kişiselleştirme sağlarken, 2019 yılında ilave olarak bir de yeni, yarım kapı alternatifi sunulmaya başlanacak.
 
Yeni Jeep Wrangler’ın iç mekânı geleneksel tasarım ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor. Ergonomik tasarımlı orta konsola entegre edilen klima ve müzik sistemi, medya şarj ve bağlantı soketleri, sürücü ve ön yolcunun sürüş esnasında rahatlıkla ulaşabileceği kullanım ergonomisini sunuyor. Havalandırma ızgarasını çevreleyen krom aplikasyonlar kalite algısını yükseltirken modern ve sportif bir görünümü de beraberinde getiriyor. Yeni Jeep Wrangler ile birlikte su geçirmeyen marş düğmesi devreye alınıyor. 
 
 
Kontrast renkli dikişlere sahip kumaş veya deri koltuklar ayarlanabilir bel desteği ile daha fazla konfor sunarken direksiyon ve koltuk ısıtması gibi donanımlar konforu destekliyor. Gösterge paneli 3,5 veya 7 inçlik TFT LED bilgi ekranına ev sahipliği yaparken 7 inçlik ekranda gösterilecek olan bilgiler sürücü tarafından kişiselleştirilebiliyor. 
 
 
YAKIT VERİMLİLİĞİ YÜKSEK GELİŞMİŞ MOTORLAR
 
Kuzey Amerika’daki Jeep Wrangler serisine yeni, gelişmiş, yakıt tasarruflu motorlar dahil olduğu görülürken, 3.0 litre EcoDiesel V6 ve yeni 2.0 litre hacimli sıralı dört silindirli turbo benzinli motorların da yeni otomatik sekiz vitesli şanzıman ile birleştirilmesi dikkat çekiyor.
 
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