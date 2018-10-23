2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak

2018 yaz sezonunda Bodrum’da artış gösteren turist sayısı yaklaşık 10 milyon’a ulaştı. İlçede yaz sezonun iyi geçmesi 2019 yaz sezonunu da etkiledi. 2019 yaz sezonunda Bodrum’daki bir çok otel erken rezervasyon almaya başladı. 5 yıldızlı oteller şimdiden doluluk oranlarını yarı yarıya tamamladı. Yerli turisttin gözbebeği olan Bodrum’da kapıda kalmamaları için turizmciler erken rezervasyon yaptırmalarını istedi. YOLCU SAYISI YARI YARIYA ARTTI Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline 2017 yılında gelen ziyaretçi sayısının 449 bin 615 olarak hesaplanırken 2018 yılı yaz sezonunda bu sayının 718 bin 460’a ulaştığı öğrenildi. Buna göre geçtiğimiz yıl gelen yabancı turist sayısında 268 bin 845 kişilik arttığı yüzde 59 artış yaşandığı ortaya çıktı. Bodrum’a deniz yoluyla gelen ziyaretçi sayılarına 2017 yaz sezonunda Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısının 257 bin 824 olduğu, 2018 yılının aynı döneminde ise bu sayının 285 bin 909’a ulaştığı bildirildi. AVRUPALI TURİST ARTIŞ GÖSTERDİ

Bodrum’u en çok ziyaret eden ülkeler arasında ise İngiltere yine başı çekti. 2018 yılında Bodrum’u en çok 157 bin 188 kişiyle İngilizler, 94 bin 549 kişiyle Ruslar, 83 bin 122 kişiyle Polonyalılar, 65 bin 159 kişiyle Almanlar, 51 bin 707 kişiyle de Hollandalılar ziyaret etti. YERLİ TURİST AKINI Sezon boyunca 3 milyon2a yakın aracın Bodrum’a girdiği ve 8 milyon yerli turisttin Bodrum’a akın ettiği öğrenildi. Türkiye’nin birçok şehrinde akın eden yerli turistler Ramazan ve Kurban bayramlarında da Bodrum2u tercih etti. Dini bayramlarda Bodrum’a gelen turistler kilometrelerce kuyruk oluşturmuştu. Emniyet güçleri ilçede kırmızı alarma geçmişti. 2019 sezonun da da bunların yaşanmaması için turizmciler yerli turistin biran önce erken rezervasyon yaptırmasını istedi. Özellikle Uçakları ve toplu taşıma araçlarıyla Bodrum’a gelinmesini söyleyen işletmeciler daha rahat bir tatil geçirmeleri için yerli turistlerin araçlarıyla gelmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Yabancı turistler erken rezervasyonlara başladığını da açıklayan turizmciler yerli turisttin kapıda kalmaması için bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay 2018 yaz sezonunun çok iyi geçtiğini belirterek, “2018 sezonu beklentilerimizin üzerinde geçti. 2017 rezervasyonlarıyla kıyaslarsak yüze 25 bir oranlar daha iyi rezervasyonlarımız gerçekleşti. Sezon halen devam ediyor. Ekim ayında olmamıza rağmen otelimiz yüzde 85 oranında doluluğu var. Geçen sene bu dönemlerde tesisimiz kapalıydı. Bu sene halen otelimiz açık ve doluluk oranı çok yüksek. Bu ay sonunda işletmemizi kapatmayı planlıyoruz. Şu anda halen çeşitli ülkelerden özellikle Avrupa ülkelerinde misafirlerimiz tatil yapıyor” dedi. 2019 yılını da değerlendiren Tulunay, “2019 verilerini şimdiden görmeye başladık. Erken satan tur operatörleri ve marketler İngiltere, Hollanda ve Belçikalı misafirlerimize baktığımızda da bu yıla göre yüzde 50 artış görülüyor” şeklinde konuştu. Erken rezervasyon için yerli turistin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Mehmet Tulunay, “Bodrum’da turizm işletmeciliği yapıyoruz. Yerli turistlerin rezervasyon için biraz daha erken davranmaları gerektiğini düşünüyorum. İngiltere, Almanya ve Belçika satışları başladı. İç Pazar misafirleri de geç kalmadan erken rezervasyonlarını yaptırsınlar” ifadelerini kullandı.

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi basın sözcüsü Alişir Şahin ise 2018 yılının çok güzel geçtiğini ifade ederek “Dış pazarda yüzde 60 bir artış oldu. İngiltere, Rusya, Polonya, Almanya ve Hollanda büyük artış gösterdi. Bu yıl nihayet 2 yıl aradan sonra Avrupalı turist gelmeye başladı. 2019 yılı ise 2018’in çok üstünde olacak. Şu andaki erken rezervasyonlar otellere gelmeye başladı. Buda bizim için sevindirici bir durum” dedi.