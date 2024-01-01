2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | Telefondan Milli Piyango Sorgulama Ekranı: 400 milyonluk büyük ikramiye MPİ sonuçları sıralı tam liste... Amorti!

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sonuçları Sorgulama Ekranı milyonları ekrana kilitledi. 2024'e milyoner olma hayaliyle giren vatandaşlar Milli Piyango Yılbaşı Sonuçlarını, sorgulama ekranı ve online bilet sorgulama sayfasından takip etti. Yılbaşı çekilişi 2023'ün ilk saatlerine kadar sürerken, Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sorgulama Ekranı da yoğun ilgi gördü. Aldıkları çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bilet numaralarını girerek sorgulama yapıyor.

İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, 2024 Mili Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Herkes 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numarayı merak ederken; 40 milyon TL, 4 Milyon TL, 1 Milyon TL, 750 Bin TL başta olmak üzere diğer ikramiyeleri kazandıran numaralar da belli oldu. Peki 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? 400 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? Amorti rakamları neler? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste..

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