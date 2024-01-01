2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama: Büyük ikramiye MPİ sonuçları sıralı tam liste... Amorti ve teselli ikramiyesi!

2024 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI SIRALI TAM LİSTE

Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. 800 TL ikramiye için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip eden vatandaşlar için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.