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  4. 2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama: Büyük ikramiye MPİ sonuçları sıralı tam liste... Amorti ve teselli ikramiyesi!

2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama: Büyük ikramiye MPİ sonuçları sıralı tam liste... Amorti ve teselli ikramiyesi!

01.01.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Telefondan 2024 Milli Piyango sonuçları sorgulama... Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bileti alan vatandaşlar dün akşam ekranları başına geçip nefeslerini tuttu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini beklerken 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları bir yandan televizyonlardan bir yandan telefondan anbean takip edildi. MPİ 2024 Yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazandıran numaralar!

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sonuçları Sorgulama Ekranı dün akşamdan beri vatandaşları ekrana kilitledi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye hayali kuran milyonlar Milli Piyango 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçlarını takip etti. Amorti ve teselli ikramiyesi alıp almadığını merak eden vatandaşlar Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet numaralarıyla Yılbaşı Çekilişi Sorgulama Ekranı karşısına geçti. İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste...


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MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI ÇEKİLİ SONUÇLARI

2024 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI SIRALI TAM LİSTE

2024 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI SIRALI TAM LİSTE

Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. 800 TL ikramiye için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip eden vatandaşlar için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

400 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRAN ŞANSLI NUMARA

400 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRAN ŞANSLI NUMARA

3550054

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE İSABET ETTİ?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE İSABET ETTİ?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin bir tam bilete isabet ettiği ve şanslı biletin online olarak alındığı açıklandı.

AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR 2 VE 7 OLDU!

AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR 2 VE 7 OLDU!

40 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

40 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

6815815, 1367224

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango yılbaşı çekilişi
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