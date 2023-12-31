400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranında: 40 milyon, 4 milyon ve 1 milyon kazanan biletler...

Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları sorgulama ekranı merakla takip ediliyor. Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar büyük ikramiyenin hangi şanslı numaralara çıktığını heyecanla beklerken, çekilişin sonuçları da gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, "400 Milyon TL hangi numarala çıktı? Büyük ikramiye kazanan numaralar neler? 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye sonucu ne?" sorularına yanıt atıyor. Vatndaşlar, Milli Piyango çekilişini anbean izlerken 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL kazanan biletleri de 2024 Milli Piyango Sorgulama Ekranı'na girerek yada online Milli Piyango bilet sorgulama sayfasından izliyor. Saat 18.30'da başlayan büyük heyecan devam ederken, MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste de yavaş yavaş belli oluyor.
2024'e milyoner olarak girme hayali kuran vatandaşlar 2024 Milli Piyango Sonuçlarını, Milli Piyango Sorgulama Ekranı'ndan anbean takip ediyor. "400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranırken, sonuçlar açıklanır açıklanmaz burada olacak. Vatandaşlar, yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.
2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
400 Milyon TL'lik Milli Piyango 2024 YIlbaşı Çekilişi büyük ikramiye sonuçlarının bu gece saat 23.30 gibi belli olması bekleniyor.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte büyük ikramiyenin de dahil olduğu Milli Piyango Sonuçları sıralı tam liste olarak Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulamasında yer alacak. Sonuçlar aynı anda Mynet'in Milli Piyango Sorgulam Ekranı'na da düşecek.
Çekiliş sonuçları anlık olarak burada da yer alaca. Mynet Milli Piyango Sonuç sayfasından vatandaşlar, "Milli Piyango Bilet Sorgulama" ekranına bilet numaralarını yazarak herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını görüntüleyebilecek.
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.