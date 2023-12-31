400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranında: 40 milyon, 4 milyon ve 1 milyon kazanan biletler...

Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları sorgulama ekranı merakla takip ediliyor. Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar büyük ikramiyenin hangi şanslı numaralara çıktığını heyecanla beklerken, çekilişin sonuçları da gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, "400 Milyon TL hangi numarala çıktı? Büyük ikramiye kazanan numaralar neler? 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye sonucu ne?" sorularına yanıt atıyor. Vatndaşlar, Milli Piyango çekilişini anbean izlerken 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL kazanan biletleri de 2024 Milli Piyango Sorgulama Ekranı'na girerek yada online Milli Piyango bilet sorgulama sayfasından izliyor. Saat 18.30'da başlayan büyük heyecan devam ederken, MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste de yavaş yavaş belli oluyor.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR! 400 MİLYON TL İÇİN GÖZLER MPİ SORGULAMA EKRANINDA

2024'e milyoner olarak girme hayali kuran vatandaşlar 2024 Milli Piyango Sonuçlarını, Milli Piyango Sorgulama Ekranı'ndan anbean takip ediyor. "400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranırken, sonuçlar açıklanır açıklanmaz burada olacak. Vatandaşlar, yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN





