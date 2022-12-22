ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak: '9 bin TL' sözleri sonrası yeniden o rakam gündemde…

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak edilirken Erdoğan dün yaptığı konuşmasında rakamı bugün açıklayacağını duyurdu. Erdoğan, “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” dedi. Şimdi ise tüm dikkatler asgari ücret zammı için duyurulacak o rakamda…