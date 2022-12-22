Asgari ücrete muhalefet şerhi! TÜRK-İŞ basın toplantısına çağrılmadı...

Asgari ücret 2023 zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Temmuz ayında 5.506 lira olarak duyurulan asgari ücrete yüzde 54’ün üzerinde zam yapıldı. Böylece Ocak 2023 için yeni asgari ücret net 8.500 lira oldu. Ancak asgari ücretin açıklandığı basın toplantısında işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in olmaması dikkat çekti. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen asgari ücret toplantısına TÜRK-iş çağrılmadı.

Üçüncü toplantıda TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın 9.000 TL’nin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını açıklamıştı. Taraflar rakamda uzlaşamayınca devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmişti. Talep edilen rakamın altında açıklanan asgari ücret için işveren kesimi masaya oturmazken, başka bir flaş hamleye imza attı.

TÜRK-İŞ: “ASGARİ ÜCRETE ŞERH KOYACAĞIZ”

Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın danışmanı asgari ücret toplantısına çağrılmadıklarını söyledi. TÜRK-İŞ açıklanan 2023 yılı asgari ücretine muhalefet şerhi koyacağını duyurdu.

İŞVERENDEN BERABERLİK VURGUSU

İşveren kesimini temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise asgari ücret basın toplantısında yaptığı açıklamasında birlik mesajı vererek, “Her platformda ifade ettiğimiz gibi bu süreçte 3 önceliği vardı. Ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. Çalışanların enflasyon karşısında korunması ve işletmelerimizi ayakta tutarak üretimde devamlılığın sağlanması oldu. Devlet, işçi, işveren ayrımına karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Aslında burada bir aile felsefesi var. Günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılabilir olmalıdır. İlave atılabilecek adımların atılması çağrısında bulunuyoruz. Vergi, istihdam kolaylıklarına zamanımızı ayıracağız” dedi.

TEKLİFİ 7.785 TL’DEN 9 BİN TL’YE YÜKSELTTİLER

TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında 7 bin 785 TL olan açlık sınırı rakamında kapıyı açmıştı. İşçi ve işveren anlaşamayınca asgari ücret zammı 3 toplantı sonrası çözülemedi. İşveren tarafını temsilen TİSK'ten herhangi bir açıklama gelmezken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu masada olmayız" ifadelerini kullanmıştı.



