FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET 2023 için herkesin gözü o saatte! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücret rakamını duyuruyor... '9 bin TL' sözleri sonrası yeniden o rakam gündemde…

ASGARİ ÜCRET 2023 için herkesin gözü o saatte! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücret rakamını duyuruyor... '9 bin TL' sözleri sonrası yeniden o rakam gündemde…

22.12.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı açıklanıyor. Milyonlarca çalışanın maaşları ve birçok kalemde fiyatları yeniden belirleyecek yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak. Tüm Türkiye nefesini tutmuş heyecanla beklerken “Asgari ücret ne kadar olacak”, “Asgari ücret zammı 9 bin TL olur mu?” sorularını merak ediyor. Ancak Erdoğan’ın dünkü açıklaması sonrası yeniden o rakam gündeme geldi. İşte Asgari ücret 2023 son dakika haberleri için detaylar…

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak edilirken Erdoğan dün yaptığı konuşmasında rakamı bugün açıklayacağını duyurdu. Erdoğan, “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” dedi.

Şimdi ise tüm dikkatler asgari ücret zammı için duyurulacak o rakamda. Erdoğan'ın yeni rakamı bugün saat 12.00 civarında açıklayabileceği iddia edildi...

Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?
Tüm maaşlar değişecek! Kritik tarih için geri sayım! Asgari ücretle beraber... Tüm maaşlar değişecek! Kritik tarih için geri sayım! Asgari ücretle beraber...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

Erdoğan’ın açıklaması sonrasında dün akşam Beştepe’de hareketli saatler yaşandı. Asgari ücret Ocak 2023 zammı için çalışmalara hız verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMLAR

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMLAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında ilk kez bir rakam dile getirilmişti. İşveren kesiminin 8.500 TL ile sınır koyduğu iddia edilen net asgari ücret rakamı için, işçi kesimi 9 bin TL önerisiyle masaya geldi. İlk görüşmede 7.785 TL açlık sınırına dikkat çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi. Yeni asgari ücretin teklif ettikleri bu rakamın altında kalması durumunda masada olmayacaklarını duyuran Atalay, “Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız” ifadelerini kullandı.

‘9 BİN TL ASGARİ ÜCRET’E ERDOĞAN’DAN REST

‘9 BİN TL ASGARİ ÜCRET’E ERDOĞAN’DAN REST

Bu açıklama sonrasında milyonlarca çalışan “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan soruya çok net bir yanıt geldi. Erdoğan, “Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" derken, bu sözler sonrasında ‘9 bin TL’ye kapıların kapandığı’ yorumları yapıldı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİDEN O RAKAM GÜNDEMDE

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİDEN O RAKAM GÜNDEMDE

Erdoğan’ın konuşması sonrasında haftalardır konuşulan o rakam yeniden gündeme geldi. Yeni asgari ücret için 8.000 TL olan psikolojik sınır ön plana çıkıyor. Ancak vergi indirimler ve refah payı gibi konuların da gündeme gelmesiyle bu rakamın bir miktar daha yukarı çekileceği ifade ediliyor. Şu anki net rakam üzerinden 50 zam yapılması halinde asgari ücretin 8.250 TL olması ihtimal dahilinde bulunuyor.

GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE MASADA

GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE MASADA

TÜRK-İŞ refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor. TİSK ise yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!

Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.