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Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi 'En düşük emekli maaşı için...' SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarında 'denge' vurgusu

12.01.2024 16:06 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli maaş zammı açıklamalarını merakla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan son dakika açıklaması geldi. Yılmaz "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Peki, kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Yılmaz, o soruya da yanıt verdi.

Emekli maaş zammı 2024 son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, en düşük emekli maaşı ile ilgili de açıklama yaptı. Yılmaz'ın SSK, Bağkur ve memur emekli aylıkları için 'denge' vurgusu dikkat çekti. Öte yandan Yılmaz, "Kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte tüm detaylar...

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EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI! 'MAAŞLARI DENGEYE TAŞIYACAĞIZ'

Yılmaz, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak" dedi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunlar Hükümetimiz Kabinede tartışılacaktır önümüzdeki günlerde, Kabinede bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabinede bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var. Yani bu konular dışında da kurumsal ihtiyaçlarından kaynaklanan, yine işgücü piyasalarına ilişkin bazı tedbirler içeren paket de söz konusu. Bu paketle birleştirilerek Meclis’imizin gündemine gelir diye düşünüyorum, gerisi tabii Meclis’imizin takdiri, o konuda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl çalışanların, emeklilerin yanında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz"

KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI

KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI

Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" diye konuştu.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evlerde yüzde 25 kira limiti; bunu tartışıyoruz zaman zaman. Burada aslolan, enflasyon düşürmek tabi, enflasyonu düşürürseniz bu tür konulara da çok fazla ihtiyacınız kalmaz. Esas köklü çözüm enflasyonu tabi ki düşürmek; biz de bu perspektifle hareket ediyoruz. 2024’te bir dezenflasyon yılı, özellikle yıl ortasında belirgin az önce söylediğim gibi bir düşüş bekliyoruz. Ama yine bazı arkadaşlarımız işte Ocak ayındaki gelişmelere dikkat çektiler, haklısınız, Şimdi birçok kamu-özel ayarlamalar Ocak’a yapılır biliyorsunuz, Ocak ayının öyle bir özelliği var, ama bu yıla özgü bir özellik değil, her yıl böyledir, yani Ocak ayı biraz daha bu anlamda enflasyonunu yükseldiği, ayarlamaların yapıldığı bir yıldır. Biz bu tahminlerimizi yaparken, çalışmalarımızı yaparken bunları da dikkate alarak yaptık. Dolayısıyla bunlar sürpriz gelişmeler değil, zaten çalıştığımız modellerin içinde olan hususlar, bu anlamda hani çok köklü bir farklı bir tahmini yapmamızı gerektirecek bir durum yok bu aşamada. Ha ileride olursa bizim tahminlerimizin çok ötesinde birtakım rakamlar çıkarsa elbette oturup yeniden bazı şeyler değerlendirilir, ama şu an itibarıyla böyle bir ihtiyaç görmüyoruz doğrusu. Dediğim gibi Ocak her sene zaten yüksek ve bizim tahmin modellerimizin içinde de bu hususlar elbette zaten yer alıyor"

"HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

"HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Cevdet Yılmaz, hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Amacımız makro istikrarı sağlamak, büyümeyi hızlandırmak. Güven ortamı önemli. Yapısal adımlar büyüme perspektifimizi güçlendiriyor. Enflasyonda yıl ortasında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyonla çok yönlü ve koordineli mücadele devam edecek. TCMB araçlarını kullanmaya devam edecek. Türkiye’deki disiplinli yaklaşım daha fazla sermayeyi cezbedebilir."

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