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En düşük emekli maaşı için rakam veren Cem Küçük'ü fena tiye aldı! "Astrolog, kahin... Şimdi de o çıktı başımıza"

10.01.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret ve memur ile memur emeklisi maaşlarına gelen zamdan sonra gözler şimdi de SSK, Bağkur emeklilerinin maaşlarıyla en düşük emekli maaşlarına çevrildi. Sık sık televizyon programlarında yapılacak zamlarla ilgili günler öncesinden tahminlerini açıklayan gazeteci Cem Küçük'ün tiye alındığı anlar ise gündeme damgasını vurdu. DP'li Cemal Enginyurt, Küçük için "astrolog, kahin" derken "Şimdi de Cem Küçük çıktı başımıza" sözleriyle dikkat çekti.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen maaş zamlarında son olarak 'Emekli maaşları ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu yanıtını bekliyor. Gazeteci Cem Küçük'ün zam tahminleri Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tun tepkisini çekti.

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Cem Küçük en son TGRT Haber'de katıldığı programda en düşük emekli maaşı için rakam vermişti.

SGK ve Bağkurlular için zam oranının yüzde 37,5'te kalacağını belirten Küçük, "Ama en düşük alanlarda bir değişiklik yapılacak ve 10 bin 500 liraya çekilecek" deyip son sözün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu ifade etmişti.


Bu içerik Mynet editörlerince hazırlanmıştır.

"ALLAH'TAN ASTROLOĞUMUZ VAR"

"ALLAH'TAN ASTROLOĞUMUZ VAR"

Dün akşam Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cemal Enginyurt, Küçük'ü bu sözlerini de anımsatarak tiye aldı. "Allah'tan Cem Küçük diye bir astroloğumuz, kâhinimz var. O hiç olmazsa biliyor bu rakamları" diyen Enginyurt şöyle devam etti:

"Erkenden söylemeye başladı, saraydan bilgi alıyor. Şimdi de 1000 lira artışla 12 bin liraya çıkacağını söylüyor.

"ADAM O KADAR ZEKİ Kİ 3 GÜN ÖNCEDEN AÇIKLIYOR"

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Adam o kadar zeki ki gereğini yapan Abdülkadir'den sonra şimdi Cem Küçük çıktı başımıza. Asgari ücreti, emekli maaşını, faizleri 3 gün önceden Cem Küçük açıklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük Cemal Enginyurt
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