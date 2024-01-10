En düşük emekli maaşı için rakam veren Cem Küçük'ü fena tiye aldı! "Astrolog, kahin... Şimdi de o çıktı başımıza"

"ALLAH'TAN ASTROLOĞUMUZ VAR"

Dün akşam Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cemal Enginyurt, Küçük'ü bu sözlerini de anımsatarak tiye aldı. "Allah'tan Cem Küçük diye bir astroloğumuz, kâhinimz var. O hiç olmazsa biliyor bu rakamları" diyen Enginyurt şöyle devam etti: