FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

31.12.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin açıklanması ile birlikte vatandaşlar EYT şartları ile ilgili bilgi almak için SGK il müdürlüklerine akın etti. EYT maaş hesaplama yapanlar için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yasanın çıkış tarihini işaret etti. EYT başvurusu öncesi ucuz doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar içinse artık son saatler. Peki 2023’te kim ne kadar emekli maaşı alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte EYT son dakika haberinin detayları…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması 20 yıllık sorusunu bitiren sözleri sonrasında milyonlar emeklilik hesabı yapmaya başladı. EYT’de dönüm noktası ise 8 Eylül 1999 tarihi. O gün ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar gerekli şartları tamamlar tamamlamaz yaş şartı olmaksızın emekli olacak. Ancak henüz süreç tamamlanmadı. EYT düzenlemesinin 2023 yılının ilk günlerinde öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelerek, komisyonda görüşülmesi ve ardından genel kurula çıkarak yasalaşması gerekiyor. Bu nedenle EYT’lilerin en çok merak ettiği ilk maaşları için biraz daha beklemesi gerekiyor.

  • EYT süreci nasıl işleyecek?
  • EYT’de yaş ortalaması ne?
  • İlk maaş ne zaman yatacak?
  • EYT’nin maliyeti ne kadar?
  • Başvurular nasıl olacak?
  • Eksik prim günü borçlanması nasıl yapılacak?

İlginizi Çekebilir

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

 EYT tamam sıra maaşı hesaplamada! 4A, 4B, 4C’li herkesi ilgilendiriyor

EYT tamam sıra maaşı hesaplamada! 4A, 4B, 4C’li herkesi ilgilendiriyor

 Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

EYT BORÇLANMASI İÇİN SON SAATLER

Borçlanma başvurusu dışında bugünden itibaren emekli aylığını hesaplatmak ya da aylık bağlatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde kuyruk oluşturan vatandaşlara uyarı geldi. SGK yaptığı açıklamasında EYT’nin yasalaşma sürecine dikkat çekerek, e-Devlet üzerinden de işlemlerin yapılabildiğini anımsattı. Ancak şu an itibariyle acele edilmesi gereken tek konu ise borçlanma. Daha ucuz doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenler için bugün son gün. Tüm Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI 1 OCAK’TA ARTACAK

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI 1 OCAK’TA ARTACAK

Yeni asgari ücretin açıklanması ile beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine artık son saatler kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı. Yeni yılda borçlanmalar şu şekilde olacak: 

ASKERLİK BORÇLANMASI

ASKERLİK BORÇLANMASI
  • GÜNLÜK: 69,02 TL
  • ZAMLI: 107 TL
  • 180 GÜNLÜK: 14,423 TL
  • ZAMLI: 19,260 TL
  • 450 GÜN: 31,059 TL
  • ZAMLI: 48,150 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

DOĞUM BORÇLANMASI
  • 1 ÇOCUK: 49,694 TL
  • ZAMLI: 76.320 TL
  • 2 ÇOCUK: 99,338 TL
  • ZAMLI: 153,007 TL
  • 3 ÇOCUK: 149,083 TL
  • ZAMLI: 223.587 TL

PRİM GÜN SAYISI BİLMECESİ ÇÖZÜLMEDİ

PRİM GÜN SAYISI BİLMECESİ ÇÖZÜLMEDİ

EYT’li kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl olurken, kapsama girenlerin hepsi bu süreyi doldurmuş durumda. Erkeklerde ise durum farklı. Sigortalılık süresi 25 yıl. 8.9.1999 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan 8.9.2024 tarihinde prim gün sayısını doldurmuş ise emekli olabilecek. Prim konusunda ise belirsizlik devam ederken uzmanlar ikiye bölündü. Bir kısmı 5 bin gün prim sayısı yeterli derken, bazıları ise kademelendirilmiş prim sisteminin devam edeceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

Akaryakıtta yılın son zammı, 84 kuruş daha arttı! Benzinde yüzde 44, motorinde yüzde 73…

Akaryakıtta yılın son zammı, 84 kuruş daha arttı! Benzinde yüzde 44, motorinde yüzde 73…

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!

Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!

Ünlü fast food zincirinin hamburger fiyatlarındaki değişimi gündem oldu

Ünlü fast food zincirinin hamburger fiyatlarındaki değişimi gündem oldu

2023 yılı vergileri belli oldu!

2023 yılı vergileri belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.