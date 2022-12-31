EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

Borçlanma başvurusu dışında bugünden itibaren emekli aylığını hesaplatmak ya da aylık bağlatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde kuyruk oluşturan vatandaşlara uyarı geldi. SGK yaptığı açıklamasında EYT’nin yasalaşma sürecine dikkat çekerek, e-Devlet üzerinden de işlemlerin yapılabildiğini anımsattı. Ancak şu an itibariyle acele edilmesi gereken tek konu ise borçlanma. Daha ucuz doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenler için bugün son gün. Tüm Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.