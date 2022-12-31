EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması 20 yıllık sorusunu bitiren sözleri sonrasında milyonlar emeklilik hesabı yapmaya başladı. EYT’de dönüm noktası ise 8 Eylül 1999 tarihi. O gün ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar gerekli şartları tamamlar tamamlamaz yaş şartı olmaksızın emekli olacak. Ancak henüz süreç tamamlanmadı. EYT düzenlemesinin 2023 yılının ilk günlerinde öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelerek, komisyonda görüşülmesi ve ardından genel kurula çıkarak yasalaşması gerekiyor. Bu nedenle EYT’lilerin en çok merak ettiği ilk maaşları için biraz daha beklemesi gerekiyor.
Borçlanma başvurusu dışında bugünden itibaren emekli aylığını hesaplatmak ya da aylık bağlatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde kuyruk oluşturan vatandaşlara uyarı geldi. SGK yaptığı açıklamasında EYT’nin yasalaşma sürecine dikkat çekerek, e-Devlet üzerinden de işlemlerin yapılabildiğini anımsattı. Ancak şu an itibariyle acele edilmesi gereken tek konu ise borçlanma. Daha ucuz doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenler için bugün son gün. Tüm Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Yeni asgari ücretin açıklanması ile beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine artık son saatler kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı. Yeni yılda borçlanmalar şu şekilde olacak:
EYT’li kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl olurken, kapsama girenlerin hepsi bu süreyi doldurmuş durumda. Erkeklerde ise durum farklı. Sigortalılık süresi 25 yıl. 8.9.1999 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan 8.9.2024 tarihinde prim gün sayısını doldurmuş ise emekli olabilecek. Prim konusunda ise belirsizlik devam ederken uzmanlar ikiye bölündü. Bir kısmı 5 bin gün prim sayısı yeterli derken, bazıları ise kademelendirilmiş prim sisteminin devam edeceğini söylüyor.