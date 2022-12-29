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SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Emekli maaşı için yasayı işaret ettiler: 'Mümkün değil...'

29.12.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT bekleyen milyonlarca kişi emekli olmaya nihayet hak kazandı. Bu sabah itibariyle SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine SGK'dan çok kritik bir açıklama geldi. Açıklamada düzenlemenin yasalaşma sürecine dikkat çekildi. Taleplerin düzenlemenin yasalaşmasının ardından sonuçlandırılacağı belirtildi.

SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Emekli maaşı için yasayı işaret ettiler: 'Mümkün değil...'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için yeni yıl öncesinde başvurusunu tamamlamak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumlarına adeta akın etti. İnternetten başvuru yapmak isteyenler ise e-Devlet'e yöneldi ancak aşırı yüklenme sebebiyle e-Devlet'e de erişim zorluğu yaşanıyor. Bu durumun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

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SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) OLARAK BİLİNEN VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SGK'YA YAPILAN BAŞVURULAR

28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için
yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

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Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca Aylık Bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.
İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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