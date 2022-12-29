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  4. SON DAKİKA | EYT’de emekli maaş hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı: 6 aylık enflasyon farkıyla yeni maaş tablosu ortaya çıktı

SON DAKİKA | EYT’de emekli maaş hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı: 6 aylık enflasyon farkıyla yeni maaş tablosu ortaya çıktı

29.12.2022 06:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: EYT resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam kameraların karşısına geçerek 20 yıllık sorunu bitiren haberi açıkladı. EYT’de yaş sınırı olmadan hak sahibi herkese emeklilik kapısı açıldığını bildiren Erdoğan’ın açıklamaları sonrası emekli maaşları için hesap yapılmaya başlandı. Peki EYT’de emekli maaş hesabı nasıl olacak? En düşük emekli aylığı ne olacak? İşte 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığı…

SON DAKİKA | EYT’de emekli maaş hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı: 6 aylık enflasyon farkıyla yeni maaş tablosu ortaya çıktı

Son dakika: EYT düzenlemesi ile ilgili detayları dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek duyurdu. Erdoğan 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini söyleyerek EYT’de yaş sınırı olmayacağını açıkladı. Erdoğan, “Sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi, eski sistemdeki SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz” sözleri ile milyonlarca kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Tüm bu gelişmeler sonrasında EYT’liler şimdiden maaş hesabı yapmaya başladı. Peki EYT’liler 2023’te ne kadar emekli maaşı alacak? İşte EYT’de emekli maaşı formülleri…

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EYT’DE EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3’LÜ FORMÜL

EYT'lilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı dönem için farklı hesaplamalar yapılacak. Daha sonra bunlar birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

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YAŞ BEKLERKEN ÖDENEN FAZLA PRİMLER DE MAAŞI ARTTIRACAK

Tüm bunların yanında çalışılan yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile emekli maaşları üzerinde etkili olacak. Dolayısıyla kişiye özel yani herkese farklı aylık tutarları ortaya çıkacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli aylığı hesaplamasında kullanılacak. 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.

İLK ÖDEMELER ŞUBAT’TA

İlk maaşların Şubat ayında yatması bekleniyor. Bunun yanı sıra emeklilik hakkı elde edenler ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

YÜKSEK KIDEM YA DA YÜKSEK MAAŞ

Adaylar için emeklilik başvuru zamanı da bir o kadar kritik. Yüksek maaş almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü emeklilik başvurusunu bu yıl bitmeden yapanların maaşları 2023’te başvuru yapanlara göre daha yüksek olacak. Ancak kıdem tazminatında ise tam tersi bir durum söz konusu. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan yüzde 54,6’lık zam sonrası kıdem tazminatı tavanı artacak. Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli aylığı Temmuz’da 3.500 liraya yükseltilmişti. Yeni yılda bu rakamın da artacağı neredeyse kesinleşti. Kulislerde konuşulana göre en düşük emekli aylığının 5.000 ila 5.500 lira arasında olması bekleniyor. Ayrıca SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2023 yılı maaş zam oranları netleşiyor. SGK’lı ve Bağ-Kur’lu için 5 aylık kesinleşen enflasyon farkından dolayı alınacak zam oranı yüzde 14,04 oldu. Memur emeklileri ise yüzde 15,11’lik zammı cebine koydu.

3 OCAK’TA HER ŞEY NETLEŞECEK

Şimdi ise gözler emekli maaşlarına gelecek olan zammın kesinleşeceği 3 Ocak tarihine çevrildi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca emekli yeni maaşlarına kavuşmuş olacak. Öncesinde ise emekli maaşları için kritik ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 66,80 olurken 6 aylık enflasyon verisi ise yüzde 17,17 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,17 olan bu rakamın memur emeklileri için yüzde 18,25 olması bekleniyor. Enflasyon farkına ek olarak sosyal refah düzenlemeleri için de Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor. Memur emeklileri içinse ek göstergeden kaynaklı fark da maaşlara eklenecek.

Tüm bu hesaba göre milyonlarca kişinin alacağı en düşük maaşlar şu şekilde oluştu:

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.186 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.491 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.404 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.917 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.907 TL

6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL
GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL
MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL
ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL
POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL
HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL
MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL
TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL
PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL
İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL
AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL

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