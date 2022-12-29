EYT tamam sıra emekli maaşı hesaplamada! 4A, 4B, 4C’li herkesi ilgilendiriyor: SGK yeni uygulamasını duyurdu! Emeklilik başvurusu yapmadan önce göz atın…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntılarını dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek duyurdu. Yaş şartı olmadan 2,2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazandığını açıklayan Erdoğan’ın konuşması sonrası milyonlar emekli maaşı hesaplama için araştırmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
İşte 4A, 4B, 4C SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama robotu
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN
uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN