EYT sonrası kıdem tazminatı ödemelerine 'vade' geliyor! Yeni yılda asgari ücret ile en az yüzde 40 artacak

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi Aralık ayında Meclis gündemine gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Erdoğan’ın imzayı atmasının ardından ise Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek EYT yasası il, 8 Eylül 1999 yılı öncesinde çalışan ve gerekli şartları karşılayan milyonlar yaşa takılmadan emekli olabilecek. İlk etapta emekli olacak yaklaşık 1,5 milyon kişinin olduğu belirtilirken, bu kişiler için kıdem tazminatı hakkı da doğacak.

TAZMİNAT ÖDEMESİNE VADE

Bu kapsamda 2023 yılı bütçesinde de önemli bir artışa gidildi. Gelecek yılın bütçesinde 3600 ek gösterge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi dikkate alınarak yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu. Devletle birlikte şirketler de yeni emeklilere kıdem tazminatı konusunda planlama yapıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 40-50 olması durumunda kıdem tazminatı maliyeti de aynı oranda artması beklenirken iş dünyasından flaş bir hamle geldi. İş dünyası kıdem tazminatları konusunda kolaylık sağlanması konusundaki taleplerini hükümete yazılı olarak iletmiş durumda. Tazminatların vadeye bölünmesi gibi kolaylıklar sağlanabilir.

İŞVERENE KOLAYLIK SAĞLANMASI GÜNDEMDE

Düzenlemeden yararlanarak emekli olan herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahip olup, içeride biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilecek. Kıdem tazminatı konusunda işverene vadeye bölünmesi gibi kolaylıklar sağlanması da gündemde. İşveren kalifiye personeli emekli olsa da yeniden işe alabilecek. Emekli olup çalışanların maaşları düşmeyecek.